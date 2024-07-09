面板雙虎6月營收出爐　友達年增近一成、群創年月雙減

▲友達光電。（圖／友達提供）
記者高兆麟／綜合報導
面板大廠友達光電（2409）和群創光電（3481）今日公佈2024年6月自行結算合併營收，兩者表現不同調，友達6月營收年增近一成，但群創則是年月雙減。
友達6月營收為新台幣252.2億元，較上月減少0.5%，與去年同期相比增加9.9%。
友達累計2024年第二季合併營業額為新台幣743.3億元，較第一季增加25.0%，與去年同期相比增加17.4%。
友達6月份面板總出貨面積達204.6萬平方米，較5月份增加10.3%，與去年同期相比增加1.4%。2024年第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較第一季增加5.1%，與去年同期相比減少2.4%。
群創6月營收為187億元，較上月減少0.7%，較去年同期減少3.1%。
群創2024年6月大尺寸合併出貨量共計962萬片，較上月減少7.3%；中小尺寸合併出貨量共計2,060萬片，較上月增加23.4%。
群創2024年第二季自結合併營收為新台幣569億元，較去年同期增加3.2%，較上季增加12.6%。大尺寸合併出貨量共計3,006萬片，較上季增加17.9%；中小尺寸合併出貨量共計5,485萬片，較上季減少 18.6%。
友達今日終場收在18.25元，下跌0.15元，跌幅0.82%；群創則是收在15元，下跌0.1元或0.66%。
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