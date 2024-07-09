快訊／確定了！00940配0.05元 94萬股民盼不到調高

擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（9）日確定配息為0.05元，未予以調高，以今天平盤價10.27元，年化配息率維持6%。

世界先進6月營收41億元、年增逾三成 寫22個月來新高

晶圓代工大廠世界先進（5347）今日公佈內部自行結算之6月份合併營收，約為新台幣41.06億元，較去年同月新台幣31.45億元增加約30.55%，寫近22個月以來新高。

大立光傳與蘋果簽署長約 外資喊買「目標價上調至3400元」

根據中系外資釋出最新報告，看好大立光憑藉專利，讓蘋果罕見和供應鏈簽署長約，有望為大立光鎖定市占率和定價，更預期安卓陣營也將跟進，預期大立光獲利2025年還會更好，因此上調目標價至3400元。

全家6月營收年增4.36％ 未來發展聚焦4大重點

全家（5903）今日公告6月營收，受到氣候因素影響，6月營收87.96億元，月減0.44％、年增4.36％；累計今年上半年營收為510.22億元，年增6.64％，主要是來自店數增加及鮮食類商品帶動。展望未來，董事長葉榮廷透露，將會聚焦在「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」等4大重點。

面板雙虎6月營收出爐 友達年增近一成、群創年月雙減

面板大廠友達光電（2409）和群創光電（3481）今日公佈2024年6月自行結算合併營收，兩者表現不同調，友達6月營收年增近一成，但群創則是年月雙減。

股價大怒神！錸德「漲停變跌停」 黃仁勳AI妖股再重挫亮綠燈

台股9日早盤一度飆漲近250點，觸及歷史新高後卻賣壓湧現急殺下墜，盤中由紅翻黑跌逾270點，高低震盪近520點。值得注意的是，光碟片廠錸德（2349）股價也隨著大盤急殺「漲停變跌停」，跳水振幅達20%。

新股抽紅包倒數！佳和甜甜價14元「中籤報酬率4成」 15萬人搶申購

新股紅包申購倒數！台股本周2檔新股抽籤受矚目，包括佳和（1449）及大宇資（6111），其中，佳和辦理上市增資，每股承銷價為14元，以前一日收盤價19.7元估算，抽中一張可賺5,700元，但要注意需在7月9日下午2時前完成申購。

陽明除息2元開盤秒填息 盤中賣壓出籠跌逾1％

陽明（2609）今日除息每股2元，參考價為65.5元，早盤以67.5元開出秒填息，隨後最高站上67.6元，不過盤中賣壓出籠，股價應聲走跌，最低跌逾1.5％。

新光金爆37萬張大量一度漲停 後天現增除權氣勢旺

新光金（2888）受惠6月單月狂賺超百億激勵，股價今（9）日開盤22分鐘衝上11.2元漲停價，創逾2年高點，惟上檔套牢賣壓重，漲停打開，交易一個半小時成交量爆出37萬張今年大量，居上市櫃第；由於本周四（11日）將進行現增除權交易，估計在基本面轉佳下，大大提高股東參與認購意願。

台股上沖下洗518點 千元台積電「1檔跳5元」影響指數40點

台積電（2330）今（9）日刷1055元新高後引發獲利了結賣壓，盤中再一度回跌至1025元，台股也跟著上演大怒神，開盤一個半小時高低價差518點。國泰證期顧問處經理蔡明翰指出台積電上千元後一檔價差5元，「1跳影響指數40點」，影響明顯，雖然台股短線漲多震盪難免，但在3大利多加持下，多頭氣勢並未改變。