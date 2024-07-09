薪水少也要存！「作家曝1招」月光族存錢法：有錢精神才舒爽

▲無論賺多賺少，都要存錢。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都希望存款數字突破百萬，以此實現財富自由甚至成就其他夢想，作家黃大米表示，對朋友對人都很海派，只要大家開心，花錢不會特別顧慮，為了強迫自己存錢，買房揹房貸，每月領到薪水就把錢轉到房貸戶頭，久而久之也存下一筆錢，上班很重要，但存錢更重要，唯有手上有錢，精神才會舒爽。

黃大米在臉書發文，對「錢」非常尊敬，因為沒錢的時候，日子是風花雪月不起來的，生活是不可能詩情畫意的，不管薪水多少，存錢都是擺在首位，存多、存少都很好。她坦言，自己是個很海派的人，只要大家開心，花錢就比較不顧慮，她深知自己的個性，因此買房揹房貸，「很適合我這種很有責任感的人」。

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她提到，領到薪水的當天，就會把錢轉到房貸戶頭，剩下的錢就可以開心花，透過這種方式，成功地存到錢，「不然的話，以我身處非常虛華的媒體圈，一定會是個月光族，且還是那種努力工作多年，只存下一櫃子衣服鞋子的人」。

她強調，一定要知道自己的個性，如果跟她一樣海派，守不住錢，「那我就很建議你去買房子」，資金不多可以先買蛋白區預售屋，用房子守住錢。她在29歲買了一間小套房，當時一坪不到18萬元，如今已經增值到一坪49萬元，不僅存下了錢，也賺到了增值的錢。

她再次提醒，「上班很重要，存錢更重要，因為唯有手上有錢，你的精神才會舒爽」，在人生中很多難關危急的時候，多數都可以靠錢解決，就算不能完全解決，也能靠給錢，讓情況舒緩一點，「錢是很好的朋友，只要你有好好守住錢，它永遠可以陪你共享福也能陪你共患」。

貼文一出，網友紛紛表示，「真的要在一領薪水就把必須付的費用全繳了，剩下的怎麼花都不怕」、「談錢雖俗氣，但是有錢才能讓人生有選擇權」、「說得太精闢太真實」、「有了錢強大了自己，也才能照顧家人」、「我也是超阿莎力，錢又容易被騙，後來用房地產存錢，不動產難流動，才硬是把錢存了出來」。