全家6月營收年增4.36％　未來發展聚焦4大重點

▲全家董事長葉榮廷。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全家（5903）今日公告6月營收，受到氣候因素影響，6月營收87.96億元，月減0.44％、年增4.36％；累計今年上半年營收為510.22億元，年增6.64％，主要是來自店數增加及鮮食類商品帶動。展望未來，董事長葉榮廷透露，將會聚焦在「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」等4大重點。

全家董事長葉榮廷表示，6月營收年增率只有4.36％，主要是受到天氣影響，便利商店受天氣的影響遠大於景氣；上半年合併營收成長6.64％，勉強還算不錯，其中約有2％成長是來自店數增加，但比率相對較低，上半年僅淨增加24家店、新開98店還不少，新開店量能沒減低，但受到衝擊的店數就閉店。

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葉榮廷指出，這也意味著大部分營收成長還是來自於既存店，尤其是鮮食類商品，有一部分是既存的商品，像是三明治成長3成，因為跟網紅合作受到消費者青睞，麵包跟冷藏鮮食也有持續成長，還有一部分成長來自新的品類，像是馬上煮也成長不少。

展望未來，葉榮廷表示，最大挑戰就是「高齡化」跟「強競爭」，這些領域還是只有回到以消費需求為核心，才能找到比較好的解決方案，有沒有新需求、新需求有沒有比較大的轉變等，這些都有比較大的不確定性，也在做預測；另外，也要回應消費需求的缺口，對於現在提供需求不被滿足的部份去優化，所有零售業者應該都朝這塊推進。

葉榮廷指出，未來會有4大發展重點，分別是「手搖杯」、「健康餐飲」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」。在手搖杯部分，看準1年消費10.75億杯的手搖飲商機，市場需求很大，全家的消費者也會有想要使用手搖飲的需求，因此全家有必要提供這類產品，並持續加強策略布局。

其次是跟健康議題有關，葉榮廷說，這部分全家長期都有在做，接下來想推全穀標章認證，會再推高蛋白、高纖、減醣類產品，針對不同消費族群有不同需求；目前全家會員數超過1800萬，近期會在全家APP裡新增「健康儀錶板」功能，讓消費者可用全家APP來管理健康，吃進多少東西、熱量等，看還有什麼需求。

第三個是居家便利煮，葉榮廷指出，台灣高齡族群、特別是60歲以上，居住場所沒有電梯高達7成，就代表不太可能大包小包提很多，希望能夠就近買、便利煮；最後一個就是東南亞新住民，全家APP可以切換7種語言，這意味對於看不懂中文的消費族群有越來越多照顧，後續在這個領域會有越來越多著墨。