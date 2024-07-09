800億帝國創辦人過世14年　家族爭產互告200起

▲廖黃香（前中）與次子廖文鐸（後）支持其餘股東爭取權益。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球最大保麗龍原料廠見龍機構自創辦人廖有章逝世後，集團就開啟長達十多年、200多起官司的經營權紛爭，不只是因為未留下遺囑，也全因當年集團西進時的一項關鍵決策所致。

見龍機構事業版圖橫跨兩岸，其中台灣事業體相對單純，由和橋公司作為控股公司，該公司由廖有章及遺孀、廖振鐸兄弟等人共持有62％，其餘38％由李清良、廖銘澤、廖浩欽等股東持有。而經營權爭執的關鍵，則在見龍中國事業體的股權認定。

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據了解，見龍機構在中國的工廠、貿易公司等事業體，是由設立於BVI的LIE公司，在香港設立公司後，再由LIE持股八成，與持股各一成的日本三菱商事、日本TOHO集團合資成立。廖有章在世時，LIE股權登記比例為廖有章持有二成，廖振鐸、廖文鐸則各擁有四成。

原來，1990前後，政府的一紙管理辦法，默許登陸投資，開啟台商長達30年的西進淘金潮，1990年5月見龍落籍中國寧波，成立第一座EPS工廠。「大環境不得直接投資，創辦人在不得已的情況下於境外設立紙上公司，他親口告訴我，用創辦人家族作為股東代表最安全。」廖有章姪子、見龍實業董座廖銘澤點出爆發經營權之爭的遠因。

廖有章在世時，所有中國事業體獲利都會按比例正常發放股利給台灣股東，沒想到廖振鐸接任董座後，和諧體制卻變了調。據老臣楊政達所述，創辦人過世後，最初股東們都同意由廖振鐸接任董事長，但到了要繳納遺產稅時，掌握權力的廖振鐸就開始與母親出現歧異。當時，廖黃香主張遺產稅的申報範圍，必須排除代持台灣股東的股權，但廖振鐸卻反對。

「廖振鐸接任董座後，完全否認台灣其他股東持有的中國事業股權，自此也不再發放股利，推翻他父親照顧股東理念，更提案解散清算台灣母公司，想藉此清洗我們的股權。」廖有章外甥、和橋實業董事長李清良不滿地說。最後，廖振鐸的計畫無法如願在股東會上通過，關鍵就在廖黃香支持外甥與侄兒等台灣股東。



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