終於等到台積電999元「她1原因搶買」！一票點頭：錯過就沒了

▲原PO買999元的台積電是為了紀念。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電（2330）股價在4日衝上千元大關，今（9日）來到1055元再破新高，就有網友指出，日前在股價999元時入手了，原因只是「可以紀念一下」，之前聽很多人說台積電遲早會破1000元，還以為是唬爛，沒想到真的實現了。貼文曝光，不少網友笑喊「我也買來紀念」。

有網友在Dcard發文，平時都是定期定額投資006208，最近台積電股票狂飆，她開心跟同事分享，買到999元的台積電，同事問為什麼要買，她笑喊「想說紀念一下999這個股價」，同事驚訝直呼「人家買台積電是為了賺錢，妳買台積電是為了紀念？」

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原PO透露，之前曾看到有人預測台積電的股價會衝破1000元，但她當時以為只是「說說而已」，沒想到竟然成真了，「999的台積電就莫名地想說可以紀念一下，希望有機會紀念1314的台積電，有人也有買999的台積電嗎？」

貼文曝光，釣出不少人點頭，「買不起1張，但買了1股紀念一下」、「我有買，滿手006208、00692，還是買了3股999的台積電做紀念，沒想到有人跟我一樣」、「原來有人跟我一樣買在999，現在就等1200了」、「我有為了參與破千，買了20股」、「我買了520的台積電，999也買了，現在就等台積上1314，送給我女友」、「我也買5股的999」。

也有網友指出，「長期的話1200以下都是買點，我都會買」、「當初買3、400的人說我700買太高，而我買在700，對於買900的人，也覺得太勇敢，往後或許有天想起，現在1000也會變成一個『當初要進場的點』」、「當初大家是認真講會上1000的，結果還一堆人不信，現在沒進場的空間了，一檔就是差5塊」、「600賣掉，1005買回，給你參考」、「買的不是台積電股票，而是信仰！」