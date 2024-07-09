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股價大怒神！錸德「漲停變跌停」　黃仁勳AI妖股再重挫亮綠燈

▲台股早盤一度飆漲近250點，觸及歷史新高後卻賣壓湧現急殺下墜，盤中由紅翻黑跌逾270點，高低震盪近520點。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股9日早盤一度飆漲近250點，觸及歷史新高後卻賣壓湧現急殺下墜，盤中由紅翻黑跌逾270點，高低震盪近520點。值得注意的是，光碟片廠錸德（2349）股價也隨著大盤急殺「漲停變跌停」，跳水振幅達20%。

錸德原先是光碟片製造商，近年轉型再生能源事業及儲能布局，並切入太陽能模組，加上AI帶動綠電話題，錸德股價從6月26日收盤價9.44元開始起飛，連續飆上8根漲停板，漲幅已逾1倍。

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▲錸德集團。（圖／ETtoday資料照）

錸德7月9日早盤原先再開出第9根漲停板，最高價來到21.9元，但10分鐘後卻一路下墜，直接殺到18元跌停價，「漲停變跌停」上下振幅達20%，像大怒神一樣亮出大綠柱。另觀察錸德集團旗下子公司，包括鈺德（3050）、錸寶（8104）、安可（3615）也急墜跌停。

另一方面，被市場封為「黃仁勳最強AI妖股」的慧友（5484）也連續2天重挫跌停，其他漲勢猛烈的「機器人概念股」如羅昇（8374）、穎漢（4562）也跌停，昆盈（2365）一度觸及跌停最終跌8.35%，盟立（2464）則收斂跌幅至1.04%。

市場法人提醒，儘管近期總體經濟、AI題材皆陸續見到不錯表現，但開始有賣壓出籠、漲多回檔的訊號，已經有大戶投資人陸續下車，尤其日前中小型股漲多，適度降溫是合理的調整。

關鍵字： 台股AI股價機器人輝達

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