台股飆破2萬4「繼續追高嗎？」　群益投信：9月降息前都是多頭派對

▲在台積電、鴻海等權值電子股漲勢帶動下，台股7月8日一度飆上24,000關卡，終場大漲321.56點，以23,878.15點作收。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值電子股漲勢帶動下，台股8日一度飆上24,000關卡，終場大漲321.56點，以23,878.15點作收。展望台股後市，群益投信表示，隨著美國大選白熱化，國際股市都會受到波動影響，目前看來美國聯準會（Fed）9月降息前都是「多頭格局派對」，同時可留意晶圓代工龍頭供應鏈及蘋果公司iPhone 16相關題材。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，美國5月個人消費支出物價指數（PCE）下滑，趨勢符合市場期待，油價又有基期效應，通膨趨緩態勢有望延續，也令下半年聯準會啟動降息的可能性提高，不過，隨著美國大選靠近，大選變數干擾下，國際股市包括台股在內仍不排除受到一些波動影響。

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在台股方面，吳胤良說，近期時逢股東會旺季，企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上。展望後市，台股下半年受惠於景氣面復甦、資金面充沛之雙重利多加持，多頭行情有望延續。

另在產業方面，吳胤良表示，鑒於台灣擁有完整的科技產業鏈，並在全球AI發展趨勢中扮演關鍵供應鏈要角，在AI發展持續之下受惠程度高，包括AI帶動的伺服器供應鏈，以及延伸到終端裝置的商機仍可期。

▲群益店頭市場基金經理人吳胤良。（圖／記者楊絡懸攝）

此外，吳胤良認為，在中美對抗下，對於在美有據點的台廠也有利，舉例而言，《美國生物安全法》將限制美國公司將代工及研發交給中國業者，未來隨著法案推行實施，在美國當地擁有生產據點將成為「委託開發暨製造服務」（CDMO）廠商重要利基，可持續關注，其他產業方面，基於房市可望延續多頭，也可留意相關類股表現。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美國經濟由第一季的過熱，逐步回歸正常，經濟數據雖放緩，包括製造業採購經理人指數（PMI）、零售銷售等數據回落，職缺和勞動力流動調查（JOLTS）和ISM服務業就業指數也顯示企業持續招募減緩。

整體來看，向思穎認為，美國景氣仍維持上行態勢不變，美國經濟陷入衰退的風險極低，而經濟稍微降溫也進一步紓緩通膨壓力，5月核心PCE月增0.1%，年增2.6%，符合預期；核心通膨SuperCore月增年增皆放緩，符合預期，故從基本面來看，仍有助為美股提供支撐。

不過，向思穎提醒，隨著時序接近美國總統大選，兩大陣營的選情消長將為市場增添波動，投資最終都還是回歸景氣基本面判斷，而在美股投資主軸上，AI科技仍是最為值得關注的題材。

根據研調機構預估，未來AI市值將上看1.8兆美元，隨著生成式AI應用範圍更趨廣泛，也可望與既有的工具和產品做功能連結，例如，透過生成式模型來優化電腦工具功能，有助進一步提升個人使用體驗，故整體來看，AI長期發展潛力與成長性都值得留意。

▲群益美國新創亮點基金經理人向思穎統整美國股市結論。（圖／記者楊絡懸攝）