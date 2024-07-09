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800億帝國爭產！　「EPS之父」長子被控掏空

見龍股東左起李清良、廖銘澤、廖浩欽出面指控廖振鐸傷害股東權益，掏空公司中國資產。

▲見龍股東左起李清良、廖銘澤、廖浩欽出面指控廖振鐸傷害股東權益，掏空公司中國資產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球最大保麗龍原料廠見龍機構經營權紛爭再起，創辦人廖有章長子廖振鐸於英屬維京群島（BVI）對母親廖黃香提起告訴，要求撤銷其遺產管理人資格。對此，廖黃香除了發聲明反駁外，不滿見龍中國資產遭廖振鐸侵吞的原始股東、廖有章外甥李清良及侄兒廖銘澤、廖浩欽等人，6月底接受本刊訪問，駁斥兄弟爭產之說，指控是廖振鐸一人要與所有股東相爭，並掏空中國資產。

「新聞寫見龍兄弟爭產，但從原始股東來看，都是廖振鐸一人，在爭所有股東的資產。」6月底，見龍機構股東連袂出面受訪，談起創辦人廖有章逝世後，集團長達十多年、200多起官司的經營權紛爭，台灣控股公司和橋實業董事長李清良搖著頭說，他是廖有章外甥，一旁坐著見龍實業董座廖銘澤、見龍化工董事長廖浩欽，2人皆是廖有章侄子。

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時隔幾日，廖有章遺孀廖黃香也在中國公司微信號發表經公證聲明，表達她和次子廖文鐸皆反對廖振鐸侵吞股東權益，甚至提及廖振鐸未經股東同意，私自挪移人民幣數億元資產，遭禁止離開中國等官司，希望長子和自己見面聊聊，勿再傷害丈夫留下的企業，也強調她雖高齡92歲，仍有意識及理智。

廖黃香發出經公證聲明，希望長子廖振鐸不要再傷害丈夫廖有章一手創立的見龍機構。（見龍提供）

▲廖黃香發出經公證聲明，希望長子廖振鐸不要再傷害丈夫廖有章一手創立的見龍機構。

4人大動作發聲的原因，就在於廖振鐸日前再度在英屬維京群島（BVI）對母親提告，指她不適任遺產管理人，要求撤銷其資格。據悉，該起官司近日即將判決，勢必牽動見龍經營權歸屬。

成立於1976年的見龍機構，是全球最大發泡聚苯乙烯（EPS，保麗龍關鍵原料）公司，包括建築橋墩、安全帽等皆須採用，年營收超過新台幣800億元，創辦人廖有章在中國更有「EPS之父」的稱號。

廖有章在台灣創業時，就邀請親友入股，多年來按時發放股利，直到2010年他於美國過世，因未立下遺囑，這才有了後續長達十多年的經營權紛爭。目前爭奪經營權的兩派，一派為長子廖振鐸，另一派則有廖黃香、廖文鐸母子及李清良等親友。

「我們清查統計，在未經股東同意下，廖振鐸挪移香港公司資金9,000萬美元、大陸各子公司資金超過人民幣30億元，大陸各地法院也陸續判決他應該返還公司股權、資金與不動產，他的這些行為也觸犯大陸的刑事法律規定，現在被公安調查，限制他離境已經約1年。」廖浩欽對本刊表示。

雖已撕破臉，但為了見龍這塊好不容易打造的龍頭招牌，包括廖黃香及台灣股東們，還是希望廖振鐸迷途知返，可以坐下來談，「我們不想持續內耗公司，希望見龍能正常經營，維持創辦人為見龍打下的基石。」李清良說。


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