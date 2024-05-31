ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

貨櫃船運市場進入次疫情時代　歐洲線跑3.5趟可賺回一艘船

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。（圖／基隆港務分公司提供）

▲以6月運價，估跑3.5趟就可轉回一艘船。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線6月1日起每大箱(40呎櫃)運價都將調升1000美元，美國線針對長約客戶則開徵600美元旺季附加費，一家外籍船公司搶先開出7月1日起每大箱開徵2500美元旺季附加費的計畫，要讓簽在低檔的長約貨付出倍數以上運費。知名攬貨公司高階指出，現在是進入次疫情時代，貨櫃船跑歐美線3.5到5.7趟就可賺回船價。

6月1日開始，美西線每大箱運價約6500美元，美東約7300-7500美元，歐洲線約6300-6500美元，歐洲線運價低於美西，主要是因為歐洲線多數是2.4萬箱(20呎櫃)超大型貨櫃船在跑，單位成本低，目前因為繞航，歐洲線成本價估計每大箱在1200-1500美元之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國線長約貨因為今年簽的價格在1500-1800美元之間，與現貨價差距越拉越大，由於長約價多數只允許加收旺季附加費，現在船公司的旺季附加費都是針對長約貨在收取，提出7月每大箱要收2500美元旺季附加費的船公司，是賭7月 市場運價還會持續堆高。

貨櫃船公司出身的攬貨業高階指出，長榮海運首艘2.4萬箱「長範輪」，估造價在1.4-1.6億美元之間，該型船可載1.2萬個大箱，以裝載率九成五計，可載1.14萬大箱貨，以造價1.6億美元計，每大箱賺4000美元估算，跑一趟歐洲可賺4560萬美元，跑3.5趟就可賺回船價。美西線多數以1.3-1.4萬箱貨櫃船航行，則估計賺回一艘船的時間約要5.7趟。

在疫情期間，是跑兩趟就賺回一艘船，因為賺得夠多，目前在建造中的7百多艘貨櫃船，84%都是船公司自己投資建造，僅有16%是採取長租方式，而在疫前，貨櫃船運市場有近五成船隻都是長租船。

由於美國8月1日起針對中國部分貨品加高關稅，造成相關貨品搶出貨狀況，估計會排擠到其他貨品，迫使部分貨品延後出貨，因此有攬貨公司估算，6月底7月初與加徵關稅有關的貨品最後搶運時間結束後，換其他貨品出貨，會讓市場旺度延長到8月或9月，而終端消費者對於高運價帶來的高貨價接受程度，會是市場到底能旺多久的關鍵因素。　　

關鍵字： 貨櫃船運進入次疫情時代歐洲線3.5趟賺回一艘船

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

貨櫃船運市場進入次疫情時代　歐洲線跑3.5趟可賺回一艘船

貨櫃船運市場進入次疫情時代　歐洲線跑3.5趟可賺回一艘船

貨櫃船公司歐美線6月1日起每大箱(40呎櫃)運價都將調升1000美元，美國線針對長約客戶則開徵600美元旺季附加費，一家外籍船公司搶先開出7月1日起每大箱開徵2500美元旺季附加費的計畫，要讓簽在低檔的長約貨付出倍數以上運費。知名攬貨公司高階指出，現在是進入次疫情時代，貨櫃船跑歐美線3.5到5.7趟就可賺回船價。

2024-05-31 07:00
郭智輝喊「不允許企業虧損」　盼國營事業未來可上市

郭智輝喊「不允許企業虧損」　盼國營事業未來可上市

經濟部4大國營事業中，台電、中油持續虧損，台電今年虧損縮小到100億元，中油可能將連4年虧損，對此，經濟部長郭智輝強調，過去他在私部門是不允許企業虧損，會來了解原因，也會跟行政院報告，「長遠來講，希望所有國營事業都可以上市，按自己能力去經營。」

2024-05-30 23:00
日月光推創新供電平台　AI資料中心運算能源效率提升50%

日月光推創新供電平台　AI資料中心運算能源效率提升50%

日月光半導體（3711）今日宣佈推出powerSiP創新供電平台，可以減少訊號和傳輸損耗，同時解決目前存在的電流密度(current density)挑戰。日月光powerSiP平台可實現垂直整合的多階(Multi-stage)電壓調節模組(VRM)，提供更高的系統效率和更低的功耗，並比傳統並排配置縮小25%的面積。

2024-05-30 22:43
視陽光學推出矽水膠彩色隱形眼鏡　力邀人氣韓團aespa代言

視陽光學推出矽水膠彩色隱形眼鏡　力邀人氣韓團aespa代言

亞洲第一矽水膠隱形眼鏡製造商視陽光學，其日本子公司From-eyes旗下品牌Refrear於今天隆重推出日本限定系列「a-eye」矽水膠彩色隱形眼鏡，並邀請當紅韓團aespa擔任品牌代言，aespa作為當前最具影響力的風格女團，未來境界元素感與「a-eye」矽水膠彩色設計理念完美契合，「a-eye」依據亞洲眼型的特徵，使用日系色彩設計工藝以滿足精緻眼妝需求。

2024-05-30 22:38
華航董事會改選謝世謙續任董事長　工會理事長劉惠宗表態支持

華航董事會改選謝世謙續任董事長　工會理事長劉惠宗表態支持

華航(2610)董事會今(30)日選舉通過謝世謙續任董事長及委任高星潢續任總經理，華航工會理事長劉惠宗表態支持。華航今年董事會增加兩席獨立董事，六名新任董事包括兩名公會推薦的勞工董事蘇沛絃與黃慧甄、成大教授魏健宏；獨董大椽公司董事長黃欽勇未再續任，三名新任獨董包括會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、律師林玉芬與林國漳。

2024-05-30 22:14
「航港1號」參與海上聯合巡弋　守護海域安全

「航港1號」參與海上聯合巡弋　守護海域安全

端午節將屆，航港局為維護中部海域及彰化風場航道航行安全，今(30)日結合海巡署中部分署、財政部關務署台中關等執法單位舉行海上聯合巡弋及擴大威力掃蕩誓師大會，並動員所屬「航港1號」巡護船首次參加海上巡護勤務，展現共同維護中部海域安全的決心。

2024-05-30 20:37
黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳30日晚間於台北市松山區宴請AI供應鏈重要合作夥伴，餐敘進行到一半，親切的他再度走出來和媒體記者打招呼。他強調，與會的這些嘉賓「都是我的朋友們。」尤其台灣科技業CEO們都是全球名列前茅，這些科技大老一直是他近30年的合作夥伴，「我們正在進入一個稱為人工智慧（AI）的技術，擴展新時代。」

2024-05-30 20:26
台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館 　展現多元魅力

台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館 　展現多元魅力

為加強協助台灣食品中小企業拓展海外市場，經濟部國際貿易署與外貿協會聯手推出「海外國際展覽行銷推廣專案-台灣好食品主題專館」，徵集全台近年來國內外獲獎或通過驗證之優良食品產品，於4項國際食品展中提供免費展示機會。

2024-05-30 19:42
黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳30日晚間作東，邀請和碩董事長童子賢、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人，齊聚在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，科技圈爭相研究與會人員名單後驚呼「根根AI供應鏈頭兒到齊！」黃仁勳接受採訪時強調：「I'm always investing in Taiwan!」（我永遠投資台灣），讓大家見識到他熱情的一面。

2024-05-30 19:39
黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

NVIDIA創辦人黃仁勳來台，再度掀起AI旋風，他今（30）日受訪時提到，會持續投資台灣，擴大在台的AI基礎建設，且除了AI超級電腦「Taipei-1」之外，不排除有「Taipei-2」；對此，經濟部長郭智輝回應，很高興業者對台灣有充分信心。

2024-05-30 19:33

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

親中國小三斷立委路　趙天麟大翻身當獨董

即／黃仁勳親口證實：周六大巨蛋開球

黃仁勳宴請供應鏈「14大老」

黃仁勳宴請供應鏈夥伴　童子賢：AI可成為護國群山

抱了1年「賣掉就起飛」　反指標女神喊虧炸

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

郭智輝喊「不允許企業虧損」　盼國營事業未來可上市

月薪官方認證！開飛機31萬最賺　3慘業低於30K

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366