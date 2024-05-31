貨櫃船運市場進入次疫情時代　歐洲線跑3.5趟可賺回一艘船

▲以6月運價，估跑3.5趟就可轉回一艘船。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司歐美線6月1日起每大箱(40呎櫃)運價都將調升1000美元，美國線針對長約客戶則開徵600美元旺季附加費，一家外籍船公司搶先開出7月1日起每大箱開徵2500美元旺季附加費的計畫，要讓簽在低檔的長約貨付出倍數以上運費。知名攬貨公司高階指出，現在是進入次疫情時代，貨櫃船跑歐美線3.5到5.7趟就可賺回船價。

6月1日開始，美西線每大箱運價約6500美元，美東約7300-7500美元，歐洲線約6300-6500美元，歐洲線運價低於美西，主要是因為歐洲線多數是2.4萬箱(20呎櫃)超大型貨櫃船在跑，單位成本低，目前因為繞航，歐洲線成本價估計每大箱在1200-1500美元之間。

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美國線長約貨因為今年簽的價格在1500-1800美元之間，與現貨價差距越拉越大，由於長約價多數只允許加收旺季附加費，現在船公司的旺季附加費都是針對長約貨在收取，提出7月每大箱要收2500美元旺季附加費的船公司，是賭7月 市場運價還會持續堆高。

貨櫃船公司出身的攬貨業高階指出，長榮海運首艘2.4萬箱「長範輪」，估造價在1.4-1.6億美元之間，該型船可載1.2萬個大箱，以裝載率九成五計，可載1.14萬大箱貨，以造價1.6億美元計，每大箱賺4000美元估算，跑一趟歐洲可賺4560萬美元，跑3.5趟就可賺回船價。美西線多數以1.3-1.4萬箱貨櫃船航行，則估計賺回一艘船的時間約要5.7趟。

在疫情期間，是跑兩趟就賺回一艘船，因為賺得夠多，目前在建造中的7百多艘貨櫃船，84%都是船公司自己投資建造，僅有16%是採取長租方式，而在疫前，貨櫃船運市場有近五成船隻都是長租船。

由於美國8月1日起針對中國部分貨品加高關稅，造成相關貨品搶出貨狀況，估計會排擠到其他貨品，迫使部分貨品延後出貨，因此有攬貨公司估算，6月底7月初與加徵關稅有關的貨品最後搶運時間結束後，換其他貨品出貨，會讓市場旺度延長到8月或9月，而終端消費者對於高運價帶來的高貨價接受程度，會是市場到底能旺多久的關鍵因素。