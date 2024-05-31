慧洋通過配發現金股利2.75元　董座樂觀今年營運優於去年

▲慧洋股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

慧洋-KY（2637）今（31）日召開股東會，會中通過配發現金股利2.75元，並順利完成董事改選，董事長藍俊昇表示，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加週轉天數，有助運價與指數維持高檔表現。

散裝航運指數與運價自2023年底以來穩健走揚，且在今年2月農曆年間並未明顯下滑，顯示今年可望優於去年，而近期巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，造成運價指數回檔，慧洋認為此為短期氣候因素，而區域性的戰爭衝突延續甚至升溫，均迫使船舶繞道而行，使週轉率下降，公司仍樂觀看待第二季傳統旺季之營運表現。

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中長期來看，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇其淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

慧洋持續布局節能船隊，5月中下旬公告新船交付投入營運，係由今治造船（IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD.）打造之超級極限型，為NOx第三期環保節能船，今年總計4艘新造船均已交付完畢並開始投入營運行列。

慧洋目前長約方面以指數連結型合約為主，占總船隊數約7成，並依市況適度以較高的期貨價格鎖住固定租金，藉此降低市場波動之風險，公司未來仍將維持船隊汰舊換新政策，持續打造節能船隊以擴大營運優勢。