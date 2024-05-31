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慧洋現金股利2.75元、配發率逾六成　估市場缺船今年業績更好

▲慧洋董事長藍俊昇(中)主持股東會，其右為公司財務長薛亦駿。（圖／記者張佩芬攝）

▲慧洋董事長藍俊昇(中)主持股東會，其右為公司財務長薛亦駿。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

慧洋海運(2637)今日召開，由藍俊昇董事長主持，於會中承認2023全年財務暨營業報告書，並通過盈餘分配案，預計將配發現金股利2.75元，配發率逾六成；會中藍董事長表示，由於國際政經局勢不穩定，造成船舶必須繞道而行，增加週轉天數，市場缺船，有助運價與指數維持高檔表現；近日有法人估慧洋今年EPS7.11元，較去年4.38元提高六成。

散裝航運指數與運價自2023年底以來穩健走揚，且在今年2月農曆年間並未明顯下滑，顯示今年可望優於去年，而近期巴西洪災造成南美穀物出口略為暫停，造成運價指數回檔，慧洋認為此為短期氣候因素，而區域性的戰爭衝突延續甚至升溫，均迫使船舶繞道而行，使週轉率下降，公司仍樂觀看待第二季傳統旺季之營運表現。

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中長期來看，由於疫情期間散裝新造船訂單數量遭到排擠，近兩年新船交船數量仍偏低，而環保法規上路後，老舊船舶必須面臨降速或改裝而負擔更多的營運成本，將加劇其淘汰壓力，預期使全球運力供給更為吃緊，有助於推升散裝運價指數上揚。

而慧洋持續積極佈局節能船隊，將有助於環保意識不斷上漲的時代更具競爭優勢，慧洋於5月中下旬公告新船交付投入營運，係由今治造船(IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD.)打造之超級極限型(64,000 DWT，船名：Amis Youth)，為NOx第三期環保節能船，今年總計4艘新造船均已交付完畢並開始投入營運行列。

慧洋目前長約方面以指數連結型合約為主，占總船隊數約七成，並依市況適度以較高的期貨價格鎖住固定租金，藉此降低市場波動之風險，公司未來仍將維持船隊汰舊換新政策，持續打造節能船隊以擴大營運優勢。

關鍵字： 慧洋現金股利2.75元配發率逾六成市場缺船今年業績更好

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