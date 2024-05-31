永慶房屋拒絕跟投機客往來！陳冠霖：我是經紀人也是購屋族、要為消費者的權益把關

▲永慶房屋陳冠霖業務經理的誠實心聲：「市場投機炒作還是很嚴重，永慶房屋拒絕跟投機客往來。」

財經中心／綜合報導

永慶房屋推出的《誠實，讓你把房子變成家》品牌廣告，以眾多永慶房屋經紀人的誠實心聲構成廣告主旋律，宣示永慶房屋給予消費者安全、透明的房產交易平台。其中，永慶房屋經紀人陳冠霖的溫暖女聲，堅定說出「市場投機炒房還是很嚴重，我們拒絕與投機客往來。」這句誠實心聲不僅來自於她身為房仲經紀人的經歷，更來自她曾身為一名購屋族的體悟。

從客戶到經紀人 陳冠霖為民眾開闢安全的購屋道路

「幾年前我剛從國外工作回來，那時存了一點錢，就想著要買一棟屬於自己的房子。」但當陳冠霖開始做買房功課的時候，迎來的不是興奮，而是驚嚇。「當時我在網路上面查找關於買房過程的資料，卻發現很多人在分享被房仲騙、買貴了、或是下了斡旋金之後人就跑不見的。」

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此時陳冠霖才意會到，買房有許多眉眉角角，稍有不慎，很容易遭到有心人士坑騙。「當時我就想，既然買房的水這麼深，房屋買賣也是一門專業，不如自己先投入房仲業，一方面了解買房過程，另一方面也有機會去幫助跟我一樣迷惘的買房小白。」

被永慶房屋「先誠實再成交」理念以及專業形象所吸引，陳冠霖正式成為永慶房屋一份子。穿上永慶房屋制服的陳冠霖，不僅近距離接觸房屋買賣的各種細節，更一窺永慶房屋對消費者誠實的堅持與細膩。「當時我就注意到，同樣是不動產說明書，永慶房屋的不動產說明書永遠是厚厚一本。」

內容從建物改良物登記簿謄本、地籍圖、建物測量成果圖、買賣雙方應納稅費項目，到社區和周遭相似物件的完整成交行情、房價趨勢、住宅300公尺內嫌惡設施等林林總總的房市資訊。「常常我的客戶看到就說：『你們的資料怎麼那麼多！』」陳冠霖笑說。

誠實是房仲最重要價值 陳冠霖主動告知嫌惡設施

永慶房屋經紀人對客戶的誠實與慎重，除了展現在不動產說明書之中，也展現在服務之中。曾有一次，陳冠霖為一組客戶帶看房屋，看完之後客戶很滿意，但是陳冠霖卻主動提及社區附近有一處私人的福地，要客戶審慎考慮。「雖然社區的主要出入口、房屋窗外都看不到，但是福地就是在社區附近，我就有告知客戶的義務。」

▲永慶房屋陳冠霖經紀人表示，她也曾在購屋的路上迷惘，現在身為經紀人，更要為消費者的權益把關。

客戶起先也很介意，但是在陳冠霖主動帶客戶了解福地的實際狀況後，才發現福地相對偏僻，社區進出都不會看到，客戶最後決定購入房屋，也非常感謝陳冠霖的主動告知。陳冠霖表示，不管客戶最後的決定是買還是不買，都不會影響她決定告訴客戶福地的存在、甚至帶客戶實際了解福地的位置。

「房屋買賣是人生大事，我寧可一開始就因為告訴客戶福地的存在而遭到拒絕，也不要讓客戶買入房屋後才發現福地，然後在心中留下一輩子的疙瘩。」陳冠霖分享，「因為如果我是消費者的話，我會希望自己的房仲，能夠告訴我、幫我把關房屋所有的一切。」

房子是拿來住的 永慶房屋拒絕與投機客往來

永慶房屋幫客戶把關的不只有屋況、房價資訊，更幫助消費者避免遭到投機客坑騙。陳冠霖指出，房屋市場上有一些投機客，往往聯手不肖的房仲業者，利用資訊不透明等手法，透過低買高賣方式坑騙消費者，賺取高額差價，卻使原屋主和下一手消費者的權益受損。例如不誠實的房仲選擇性的呈現房價資訊，使屋主誤信過低的房價而賤賣房屋；又例如民眾以高價購入全新裝潢的房屋，入住後才發現房屋嚴重漏水，裝潢只是為了掩飾瑕疵。

為了幫助消費者避免遭遇類似情況，永慶房屋從1998年建立「投機客資料庫」，至今列管超過九千筆拒絕往來的投機客名單。此外，永慶房屋更規範員工及其二等親內購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管更延長至三年，禁止員工「球員兼裁判」，利用職權和資訊優勢進行短期炒作。

「市場上投機炒房還是很嚴重。我自己就曾經親身遇過房市投機客，他們上店後第一句話就是你們有沒有賣某某社區的房子，然後也沒打算看房就直接出價。」陳冠霖分享，「只要是在列管名單上的投機客，我們都會委婉的謝絕服務。因為我們不會配合投機客，以低買高賣方式賺取利潤。」

永慶房屋自建立起「投機客資料庫」，已拒絕超過百億元的商機，為的是提供消費者一個公平、透明、有秩序的房產交易平台。「曾經我也是一名迷惘的消費者，害怕買房的路上遇到坑騙。」陳冠霖分享，「因此我非常認同公司的誠實理念，我也希望用我的能力，提供消費者一個安全、透明的購售屋體驗。」對永慶房屋來說，誠實不只是企業的服務理念而已，更是對購屋民眾的尊重和同理。