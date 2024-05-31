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永慶房屋拒絕跟投機客往來！陳冠霖：我是經紀人也是購屋族、要為消費者的權益把關

永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產,先誠實再成交,房屋經紀人,市場投機炒房,投機客。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋陳冠霖業務經理的誠實心聲：「市場投機炒作還是很嚴重，永慶房屋拒絕跟投機客往來。」

財經中心／綜合報導

永慶房屋推出的《誠實，讓你把房子變成家》品牌廣告，以眾多永慶房屋經紀人的誠實心聲構成廣告主旋律，宣示永慶房屋給予消費者安全、透明的房產交易平台。其中，永慶房屋經紀人陳冠霖的溫暖女聲，堅定說出「市場投機炒房還是很嚴重，我們拒絕與投機客往來。」這句誠實心聲不僅來自於她身為房仲經紀人的經歷，更來自她曾身為一名購屋族的體悟。

從客戶到經紀人　陳冠霖為民眾開闢安全的購屋道路
「幾年前我剛從國外工作回來，那時存了一點錢，就想著要買一棟屬於自己的房子。」但當陳冠霖開始做買房功課的時候，迎來的不是興奮，而是驚嚇。「當時我在網路上面查找關於買房過程的資料，卻發現很多人在分享被房仲騙、買貴了、或是下了斡旋金之後人就跑不見的。」

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此時陳冠霖才意會到，買房有許多眉眉角角，稍有不慎，很容易遭到有心人士坑騙。「當時我就想，既然買房的水這麼深，房屋買賣也是一門專業，不如自己先投入房仲業，一方面了解買房過程，另一方面也有機會去幫助跟我一樣迷惘的買房小白。」

被永慶房屋「先誠實再成交」理念以及專業形象所吸引，陳冠霖正式成為永慶房屋一份子。穿上永慶房屋制服的陳冠霖，不僅近距離接觸房屋買賣的各種細節，更一窺永慶房屋對消費者誠實的堅持與細膩。「當時我就注意到，同樣是不動產說明書，永慶房屋的不動產說明書永遠是厚厚一本。」

內容從建物改良物登記簿謄本、地籍圖、建物測量成果圖、買賣雙方應納稅費項目，到社區和周遭相似物件的完整成交行情、房價趨勢、住宅300公尺內嫌惡設施等林林總總的房市資訊。「常常我的客戶看到就說：『你們的資料怎麼那麼多！』」陳冠霖笑說。

誠實是房仲最重要價值　陳冠霖主動告知嫌惡設施
永慶房屋經紀人對客戶的誠實與慎重，除了展現在不動產說明書之中，也展現在服務之中。曾有一次，陳冠霖為一組客戶帶看房屋，看完之後客戶很滿意，但是陳冠霖卻主動提及社區附近有一處私人的福地，要客戶審慎考慮。「雖然社區的主要出入口、房屋窗外都看不到，但是福地就是在社區附近，我就有告知客戶的義務。」

永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房產,先誠實再成交,房屋經紀人,市場投機炒房,投機客。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋陳冠霖經紀人表示，她也曾在購屋的路上迷惘，現在身為經紀人，更要為消費者的權益把關。

客戶起先也很介意，但是在陳冠霖主動帶客戶了解福地的實際狀況後，才發現福地相對偏僻，社區進出都不會看到，客戶最後決定購入房屋，也非常感謝陳冠霖的主動告知。陳冠霖表示，不管客戶最後的決定是買還是不買，都不會影響她決定告訴客戶福地的存在、甚至帶客戶實際了解福地的位置。

「房屋買賣是人生大事，我寧可一開始就因為告訴客戶福地的存在而遭到拒絕，也不要讓客戶買入房屋後才發現福地，然後在心中留下一輩子的疙瘩。」陳冠霖分享，「因為如果我是消費者的話，我會希望自己的房仲，能夠告訴我、幫我把關房屋所有的一切。」

房子是拿來住的　永慶房屋拒絕與投機客往來
永慶房屋幫客戶把關的不只有屋況、房價資訊，更幫助消費者避免遭到投機客坑騙。陳冠霖指出，房屋市場上有一些投機客，往往聯手不肖的房仲業者，利用資訊不透明等手法，透過低買高賣方式坑騙消費者，賺取高額差價，卻使原屋主和下一手消費者的權益受損。例如不誠實的房仲選擇性的呈現房價資訊，使屋主誤信過低的房價而賤賣房屋；又例如民眾以高價購入全新裝潢的房屋，入住後才發現房屋嚴重漏水，裝潢只是為了掩飾瑕疵。

為了幫助消費者避免遭遇類似情況，永慶房屋從1998年建立「投機客資料庫」，至今列管超過九千筆拒絕往來的投機客名單。此外，永慶房屋更規範員工及其二等親內購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管更延長至三年，禁止員工「球員兼裁判」，利用職權和資訊優勢進行短期炒作。

「市場上投機炒房還是很嚴重。我自己就曾經親身遇過房市投機客，他們上店後第一句話就是你們有沒有賣某某社區的房子，然後也沒打算看房就直接出價。」陳冠霖分享，「只要是在列管名單上的投機客，我們都會委婉的謝絕服務。因為我們不會配合投機客，以低買高賣方式賺取利潤。」

永慶房屋自建立起「投機客資料庫」，已拒絕超過百億元的商機，為的是提供消費者一個公平、透明、有秩序的房產交易平台。「曾經我也是一名迷惘的消費者，害怕買房的路上遇到坑騙。」陳冠霖分享，「因此我非常認同公司的誠實理念，我也希望用我的能力，提供消費者一個安全、透明的購售屋體驗。」對永慶房屋來說，誠實不只是企業的服務理念而已，更是對購屋民眾的尊重和同理。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房產先誠實再成交房屋經紀人市場投機炒房投機客

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