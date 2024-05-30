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房市熱、永慶加盟四品牌北台灣績效更火紅！今年Q1業績大增近6成

▲▼永慶房產,加盟,第一季業績,誠實服務,房仲第一品牌,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲誠實服務已經變成永慶人的日常，也因此獲得客戶認同，帶動永慶加盟四品牌北北基Q1突破230間店、3,000位夥伴，是區域內最具規模的加盟房仲集團。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2024年剛過完第一季，永慶房產團就傳來令人振奮的績效報告。永慶房產集團旗下四大加盟四品牌：永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年第一季在台北、新北、基隆創造高達11.7億元業績，較去年同期大增近6成，其中聯賣貢獻近7成業績，績效表現傑出。

在孫慶餘董事長堅持下，永慶房產集團長期落實「先誠實後成交」服務原則，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，我們實力堅強，無論是誠實品牌力、聯賣力、科技力，都是績效推升和菁英人才加入的關鍵，加上國內景氣穩定、新青安優惠貸款續行，推升房市交易量，也帶動北北基突破230間店、3,000位夥伴，是區域內最具規模的加盟房仲集團。

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值得一提的是，不只北台灣績效亮眼，永慶房產集團加盟四品牌全台在第一季也締造高達98億元業績，年增幅達67%，寫下單季新高，光第一季就有35家店季業績突破3,000萬以上，甚至已誕生15位「千萬業績經紀人」，超狂績效再次驗證是實至名歸的「房仲第一品牌」。

▲▼永慶房產,加盟,第一季業績,誠實服務,房仲第一品牌,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌認真看待服務品牌的提升，每個品牌、每個月都進行秘密客稽核，服務績優門市將獲得表揚。（圖／永慶房產集團提供）

說到業績能大幅成長的關鍵因素，規範完善、制度健全的「深度聯賣制度」絕對名列前茅！消費者只要委託1人，就能享有全台1千多間加盟店、逾2萬名經紀人聯手服務，成交速度當然倍增。聯賣平台上的14萬筆物件，也讓買方可以多方比較、挑選到最適合的物件，經紀人則可以省下開發時間、專心服務更多客戶，創造消費者、加盟店、經紀人多贏局面。

此外，永慶房產集團的「誠實品牌力」也深獲客戶認同！因為永慶經紀人不只幫客戶買賣房子，更是幫他們找尋乘載每個人生活、未來、與夢想的「家」，如同最新品牌形象廣告的一句話:「永慶對房子誠實，因為這將是你們的家！」誠實已經成為永慶人的信仰。

永慶房產集團科技工具的加持，也讓前線夥伴可以透過〈i智慧Pro系統〉、〈行動智能經紀人APP〉提供優質服務，無論是物件資料、即時問答、下斡旋等都能即時處理，強化集團經紀人的專業形象。

莊志成總經理笑說，永慶集團有充沛資源、直營和加盟成功經驗當後盾，無論是想來創業當老闆、或是賺取高薪，只要認同「先誠實再成交」服務理念，我們都歡迎一起來開創事業高峰。

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教育訓練、聯賣力和科技工具神助攻　永慶房產宜花東穩居「東台灣房仲第一品牌」
https://finance.ettoday.net/news/2743230
堅持誠實　永慶加盟四品牌南台灣Q1助上萬組客戶成交！
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關鍵字： 永慶房產加盟第一季業績誠實服務房仲第一品牌永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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