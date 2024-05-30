房市熱、永慶加盟四品牌北台灣績效更火紅！今年Q1業績大增近6成

▲誠實服務已經變成永慶人的日常，也因此獲得客戶認同，帶動永慶加盟四品牌北北基Q1突破230間店、3,000位夥伴，是區域內最具規模的加盟房仲集團。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2024年剛過完第一季，永慶房產團就傳來令人振奮的績效報告。永慶房產集團旗下四大加盟四品牌：永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年第一季在台北、新北、基隆創造高達11.7億元業績，較去年同期大增近6成，其中聯賣貢獻近7成業績，績效表現傑出。

在孫慶餘董事長堅持下，永慶房產集團長期落實「先誠實後成交」服務原則，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，我們實力堅強，無論是誠實品牌力、聯賣力、科技力，都是績效推升和菁英人才加入的關鍵，加上國內景氣穩定、新青安優惠貸款續行，推升房市交易量，也帶動北北基突破230間店、3,000位夥伴，是區域內最具規模的加盟房仲集團。

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值得一提的是，不只北台灣績效亮眼，永慶房產集團加盟四品牌全台在第一季也締造高達98億元業績，年增幅達67%，寫下單季新高，光第一季就有35家店季業績突破3,000萬以上，甚至已誕生15位「千萬業績經紀人」，超狂績效再次驗證是實至名歸的「房仲第一品牌」。

▲永慶加盟四品牌認真看待服務品牌的提升，每個品牌、每個月都進行秘密客稽核，服務績優門市將獲得表揚。（圖／永慶房產集團提供）

說到業績能大幅成長的關鍵因素，規範完善、制度健全的「深度聯賣制度」絕對名列前茅！消費者只要委託1人，就能享有全台1千多間加盟店、逾2萬名經紀人聯手服務，成交速度當然倍增。聯賣平台上的14萬筆物件，也讓買方可以多方比較、挑選到最適合的物件，經紀人則可以省下開發時間、專心服務更多客戶，創造消費者、加盟店、經紀人多贏局面。

此外，永慶房產集團的「誠實品牌力」也深獲客戶認同！因為永慶經紀人不只幫客戶買賣房子，更是幫他們找尋乘載每個人生活、未來、與夢想的「家」，如同最新品牌形象廣告的一句話:「永慶對房子誠實，因為這將是你們的家！」誠實已經成為永慶人的信仰。

永慶房產集團科技工具的加持，也讓前線夥伴可以透過〈i智慧Pro系統〉、〈行動智能經紀人APP〉提供優質服務，無論是物件資料、即時問答、下斡旋等都能即時處理，強化集團經紀人的專業形象。

莊志成總經理笑說，永慶集團有充沛資源、直營和加盟成功經驗當後盾，無論是想來創業當老闆、或是賺取高薪，只要認同「先誠實再成交」服務理念，我們都歡迎一起來開創事業高峰。

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