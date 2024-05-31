卡達航空成為中東北非首家提供免費機上Wi-Fi 公司　兩年內再升級

▲卡達航空成為中東北非首家提供免費機上星鏈無線 Wi-Fi服務公司。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

卡達航空今(31)日宣布三架波音777-300客機將於本年第四季度率先搭載星鏈(Starlink)革命性的無線Wi-Fi網路功能，並計劃在接下來兩年內升級整個現代化的機隊，提供此網路技術，乘客可享受機上高達每秒500Mbps的免費超高速 Wi-Fi，使用各類網上服務，例如在影片串流平上收看喜愛的娛樂影片和體育賽事、暢玩線上遊戲、瀏覽網頁等。

卡達航空表示，作為屢獲殊榮的航空公司，致力於為旅客提供最佳服務，為旅客引入星鏈(Starlink)創新的高速、低延遲的無線網路服務，作為其策略的初期階段計劃之一。

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這一策略將秉承卡達航空致力提升乘客機上體驗的承諾，並計劃在未來兩年內將 SpaceX 所提供的技術設備，逐步引入到整個現代化的機隊。

此計劃於德國漢堡舉行的2024年歐洲航空內裝展(AIX 2024)第二天的活動上亮相。卡達航空集團行政總裁 Engr. Badr Mohammed Al-Meer 先生與SpaceX星鏈工程副總裁Mike Nicolls先生皆有出席此展覽。

作為世界頂尖的創新航空公司，卡達航空致力透過先進技術重新定義乘客的機上體驗。卡達航空的乘客現可享受機上高達每秒500 Mbps的免費超高速 Wi-Fi，「一鍵上網」即可使用高速、低延遲的網路服務，並享用各類網路服務，例如在影片串流平上收看喜愛的娛樂影片和體育賽事、暢玩線上遊戲、瀏覽網頁等。

卡達航空集團行政總裁 Engr. Badr Mohammed Al-Meer 先生表示：「我們非常榮幸能與星鏈合作。此合作展現了我們以客為尊的態度，並致力將乘客的體驗提升至前所未有的高度。卡達航空以不斷創新改善服務，以滿足並超越顧客的期望。」

星鏈為全球用戶提供高速、低延遲的無線網路服務。卡達航空是星鏈合作夥伴中規模最大的航空公司。