月配高息00939、00946大換股！增刪各18檔　鴻海遭剔除

▲月配高息00939、00946大換股。（圖／記者湯興漢攝）
記者高兆麟／綜合報導
台灣指數公司今（31）日公布多項ETF指數核定成分股定審結果，其中統一台灣高息動能（00939）新增統一（1216）刪除鴻海（2317）等各18檔；群益科技高息成長（00946）新增電信三雄、刪除鴻海等各18檔。
00939追蹤「特選台灣上市上櫃高息動能指數」，此次為2024年第二次成分股定期審核結果，此次納入18檔包括：統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上等。
至於00939刪除18檔包括：川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創、南電等。
00946追蹤「特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」，此次2024年第一次成份股定期審核結果，納入18檔：信錦、中環、中華電、美律、京元電子、聯陽、威強電、台灣大、智易、 貿聯-KY、 大聯大、遠傳、天鈺、亞翔、精成科、群電、環球晶、長華*等。
00946成份股刪除18檔包括：鴻海、瑞昱、欣興、台勝科、日月光投控、臻鼎-KY、宜鼎、中光電、台半、崇越、瀚宇博、茂達、頎邦、盛群、矽格、台郡、 樺漢、志超等。
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