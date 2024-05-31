月配高息00939、00946大換股！增刪各18檔　鴻海遭剔除

快訊／77萬股民嗨翻！00919配0.7元創新高 年化配息率再破10%

77萬名投資人嗨翻！群益台灣精選高息（00919）31日迎來上市後第5次配息，依據公司公告，本次基金每受益權單位預估配發金額為0.7元，年化配息殖利率衝破10%，除息交易日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日。

和黃仁勳吃過飯！劉揚偉：與輝達關係緊密 AI伺服器將有兆元營收

鴻海（2317）31日舉行股東常會。鴻海董事長劉揚偉親自主持，他在與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳晚宴後，也向現場股東分享，鴻海和輝達之間的夥伴關係緊密，加上全球布局優勢，讓鴻海成為AI伺服器領導廠商；他也預期，AI伺服器將成為鴻海兆元營收產品，占整體伺服器比重達4成。

日本小股東擔心「鴻海如何救夏普」 劉揚偉給答案：順應AI大趨勢

對於鴻海（2317）轉投資日本夏普（SHARP）未來的經營團隊發展，鴻海董事長劉揚偉31日表示，夏普全球各地的經營團隊都仍以當地同仁為主，鴻海則會在夏普一年一屆的董事會裡扮演積極角色，創造良好環境，幫助各地幹部同仁都能發揮自己原有的專長。

中華車新車搶市 嚴陳莉蓮宣布：MG將推全新電動車款

中華車（2204）今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮也表示，MG 品牌將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。

MSCI季度調整！台積電大跌17元 台股開高走低重挫190點失守21200

由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（31日）台股開高走低，尾盤更在MSCI季度調整下，大砍台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股，指數急殺116點，終場大跌190點來到21174.22點，跌幅0.89％，成交量6649.40億元。

黃仁勳簽名曝光！劉揚偉樂看AI伺服器供不應求 兩人下周再見面

鴻海（2317）31日舉行股東常會。會後，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，目前布局輝達（NVIDIA）最新款GB200伺服器架構「供不應求」；至於何時再與輝達創辦人暨執行長黃仁勳會面，他說，雙方可能6月4日或5日以「公司與公司」的身分對話，屆時也會對外分享。

國票金股東會敲定0.976元股利 通過對獨董提訴訟

國票金控（2889）今（31）日舉行股東常會，通過配發0.976元股利，另有股東對於獨立董事陳惟龍提起訴訟，股東會中也正式表決通過，董事長魏啟林答覆投資人保護中心表示，此事會審慎處理。

侵權案開庭！大立光控遭恐嚇騷擾 強調不公開審理合乎法規

鏡頭大廠大立光（3008）被德商MVTec控訴盜用「HALCON」軟體，台中地檢署依照著作權法等罪嫌起訴大立光黃姓總處長等10名高層。今（31）日台中地院開準備程序庭，大立光下午也發布聲明，強調公司向來循正當途徑解決爭議，但過程中公司不斷受到恐嚇騷擾，已採取法律行動。

大立光侵權案！德商求償10億遭拒 「不知被偷多少」砲轟檢察官

德商MVTec公司控訴光學鏡頭大廠大立光擅自重置光學校正軟體，將技術利用在iPhone部分系列鏡頭上。中檢4月依著作權法、詐欺等罪嫌起訴大立光公司等10人，今日本案首度進行準備程序庭，德商MVTec負責人Olaf Munkelt揭露，曾向大立光求償3000萬歐元（約10億台幣）但遭到拒絕，也痛批台中地檢署不公開卷宗，讓公司無法得知實際遭侵權數量，痛批「家裡遭小偷，竟不能知道被偷多少錢」。

2024年台灣50大富豪出爐！ 廣達林百里身價近3800億元穩居首位

根據《富比士》公布2024年台灣50大富豪排行，受惠於台股走升，台灣排名前50 名最富有的人的總財富從去年的 1550 億美元增至 1740 億美元，其中廣達（2382）董事長林百里則以117億美元（約折合台幣3798億元）的身價奪下台灣首富。