ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

萬泰物流尾牙主題「西部開拓·牛仔集結」席開百桌　預計7月上興櫃

▲萬泰物流董事長鄭毓文(中)以牛仔裝扮上台致詞，其左右為黃沐妍、派翠克兩位主持人。（圖／萬泰提供）

▲萬泰物流董事長鄭毓文(中)以牛仔裝扮上台致詞，其左右為黃沐妍、派翠克兩位主持人。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團昨(24)晚盛大舉辦年度尾牙活動，今年以「西部開拓·牛仔集結」為主題，邀請全球各地夥伴齊聚一堂，於台灣大學體育館 共襄盛舉，現場席開百桌，總獎金1300萬元，氣勢磅礡、熱鬧非凡，展現集團高度凝聚力與規模氣勢。公司董事長鄭毓文並宣布預計今年7月上興櫃。

萬泰指出尾牙不僅是年度盛會，更象徵萬泰物流集團在過去一年全球市場劇烈變動中，依然持續前行、勇於開拓的企業精神。以「西部開拓」作為主題，正呼應集團在挑戰中找機會，持續擴張版圖的經營理念，也凝聚全體同仁齊心協力、並肩作戰的團隊力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動由知名主持人派翠克Patrick與黃沐妍(小豬)擔綱主持，以流暢節奏與幽默風趣帶動現場氣氛。晚會節目精彩豐富，現場特別邀請陳華、TRASH帶來精彩絕倫的演出，最後由華語情歌天王李聖傑壓軸演出，超強卡司陣容結合燈光、音樂與舞台效果，為夥伴們帶來一場視覺與聽覺兼具的年度饗宴。

▲左上圖抽出最大獎36萬元；右上圖與下圖熱力四射的表演節目。（圖／萬泰提供）

▲左上圖抽出最大獎36萬元；右上圖與下圖熱力四射的表演節目。（圖／萬泰提供）

尾牙同時規劃盛大的抽獎活動，總金額超過1300萬的獎金，最大獎36萬元，一波波得獎名單揭曉引爆全場歡呼，將現場氣氛推向最高點。

本屆尾牙也特別設立全新獎項--「年度重大貢獻獎」，由直播團隊榮獲。該團隊四年來以每月兩集的節奏，累積完成100集內容，深入公司各部門、倉儲、機場甚至整個直播團隊拉到高雄公司，成功將萬泰的專業、文化與故事透過影像傳遞給內外部夥伴，成為集團品牌與文化的重要推手，獲此殊榮實至名歸。

▲年度重大貢獻獎由直播團隊榮獲，萬泰董事長鄭毓文(左四)頒給20萬元獎金。萬泰提供泰提供）

▲年度重大貢獻獎由直播團隊獲得，萬泰董事長鄭毓文(中)頒給20萬元獎金。(圖／萬泰提供）

董事長鄭毓文在致詞中回顧2025年對萬泰而言是「精采豐盛的一年」。從7月台北總公司30週年晚宴，到10月高雄分公司30週年，看到高雄輕軌披上DOLPHIN LOGO彩繪列車，皆成為集團發展歷程中極具意義的珍貴回憶。他表示，這些回憶是為了誠摯感謝三十年來每一位同仁的付出，以及航商與合作夥伴長期以來的支持與信任。

面對2025年市場的高度波動，鄭毓文也強調，危機中存在機會，隨著AI技術爆發式成長，帶動晶片、AI伺服器等周邊產品也大爆發

萬泰物流已做好準備，迎接這股產業浪潮，集團將以既有的強大空運實力為基礎進一步升級，積極爭取更多業務，同時2026年第一季成立「危險品與化學品」專業品牌，提供半導體原料的專業服務，在國際布局方面，萬泰物流也將於美國德州Dallas與Houston設立服務據點。隨著全球晶圓廠與先進製程產線持續擴建，機台設備跨境運輸需求大增，萬泰將在德州這個重要的機台重鎮，提供專業化的機台物流解決方案，深化北美市場布局。

展望2026年，鄭毓文亦宣布集團的重要里程碑規劃，萬泰物流將於7月準備興櫃，同時在南美洲、歐洲、東南亞、中國大陸與美國持續擴展服務據點與新品牌，打造更完整的全球供應鏈網絡。此外，在倉儲、電商與紅酒物流等多元領域，也已展開多項新合作案，為集團帶來更多元化的成長動能。

鄭毓文強調，萬泰物流集團將以「多元化、專業化、高度整合，全球布局」為核心策略，持續提升服務深度與廣度，維持長期競爭力。

該集團表示，企業的成長來自每一位夥伴在崗位上的專業與投入。透過年度尾牙，不僅是回顧成果、共享榮耀，更是凝聚團隊向心力、迎向下一階段挑戰的重要時刻。未來，萬泰物流集團將繼續在全球供應鏈舞台上持續開拓新局、穩健前行。

關鍵字： 萬泰物流尾牙主題西部開拓席開百桌預計7月上興櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【動物園餵食秀】2阿金探頭看寶寶吃米餅...到底誰才是動物？！

推薦閱讀

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

《彭博》報導，由於市場猜測日本當局可能準備進行市場干預以阻止日圓下跌，日圓突然出現自去年（2025年）8月以來最大的單日漲幅。

2026-01-24 12:47
記憶體大浪　謝金河：美光再壯大有助台灣二大效益

記憶體大浪　謝金河：美光再壯大有助台灣二大效益

財信傳媒董事長謝金河今（24日）在臉書以「新地緣政治下，美光有新角色」為題發文指出，美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，未來還會再提升，台灣可以協助美光再壯大，迎頭趕上海力士、三星，美光也可以幫助台記憶體廠再收級，同時也有助於縮小台韓逆差，這是台美合作另一個起點。

2026-01-24 10:10
台股刷3萬2新高　漲多高檔震盪下檔支撐看10日線

台股刷3萬2新高　漲多高檔震盪下檔支撐看10日線

台股多頭銳不可當，衝破32000點，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3000點，今（2026）年開年以來的這波多頭走勢未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高且短線大漲後，短線可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。

2026-01-24 06:05
輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

輝達董事會異動！1董事任職10年辭職　手握持股市值逾8億

輝達(NVIDIA)周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，擔任董事達10年的史丹佛大學工程學教授Persis Drell已於周三正式辭職；根據最新的持股報告，Drell持有近14.3萬股輝達股票，價值約2600萬美元（約折合8億2000萬台幣）。

2026-01-24 12:16
數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

2026年資金怎麼放？隨著數位金融熱度持續攀升，各銀行紛紛祭出高利活儲搶客，元大銀行與台企銀接連宣布最新數位帳戶優惠，不只活儲年息上看3%，還加碼提供跨行免手續費、行動支付回饋與抽獎活動，為民眾開啟新一年的聰明理財模式。

2026-01-24 00:57
萬泰物流尾牙主題「西部開拓·牛仔集結」席開百桌　預計7月上興櫃

萬泰物流尾牙主題「西部開拓·牛仔集結」席開百桌　預計7月上興櫃

萬泰物流集團昨(24)晚盛大舉辦年度尾牙活動，今年以「西部開拓·牛仔集結」為主題，邀請全球各地夥伴齊聚一堂，於台灣大學體育館 共襄盛舉，現場席開百桌，總獎金1300萬元，氣勢磅礡、熱鬧非凡，展現集團高度凝聚力與規模氣勢。公司董事長鄭毓文並宣布預計今年7月股票上興櫃。

2026-01-25 02:37
台灣空運旺年會「台空金馬」　共啟AI與永續新局

台灣空運旺年會「台空金馬」　共啟AI與永續新局

台灣空運國際物流集團於昨(24)晚舉辦「2026台灣空運旺年晚會」，以「台空金馬」為主題，呼應馬年奔騰意象，透過不同年代歌曲呈現公司歷史的進展。台灣空運去年陸續併購樺嘉報關、世購國際等事業體，並設立泰國新公司，新的一年將凝聚團隊共識，集團朝擴大服務版圖、深化供應鏈實力的布局邁進。

2026-01-25 00:57
顧城明：捷迅今年衝刺毛利提升、設東南亞保稅發貨倉　看空運優於海運

顧城明：捷迅今年衝刺毛利提升、設東南亞保稅發貨倉　看空運優於海運

捷迅(2643)去年全年營收83.99億元，年增59.70%，因增加新客戶衝刺業績，呈現跳躍式成長，公司董事長顧城明表示，今年將全力提升毛利率，提升服務水平，並拓展毛利較高的倉儲業務，達拉斯機場的免稅發貨倉去年已經啟用，目前已經與一家客戶簽約，將在東南亞國家設免稅發貨倉，新倉儲設好後也會接其他客戶相關業務。

2026-01-24 23:54
富邦集團謝年會今登場！1.6萬名員工同樂　總摸彩獎金2050萬元

富邦集團謝年會今登場！1.6萬名員工同樂　總摸彩獎金2050萬元

富邦集團謝年會分為北、高兩場，今（24）日的台北場，高雄場將於1月31日舉行，北、高兩場總計約2萬名同仁參加，總摸彩獎金約2050萬元，整體中獎率高達84%，富邦金控（2881）董事長蔡明興於開場致詞表示，回顧過去一年，美國總統川普的政經變革導致全球貿易緊張、金融市場劇烈震盪，加上地緣政治影響，整體市場詭譎多變，富邦金去（2025）年再次繳出亮眼成績，以稅後淨利1208.5億元，每股稅後盈餘（EPS） 8.36元，穩居去台灣金控業獲利雙冠王，並連續第17年蟬聯金控業每股盈餘獲利王。

2026-01-24 23:23
玩死一個陳時中之後… 鄭麗君能從「談判桌」轉台到「市民餐桌」？

玩死一個陳時中之後… 鄭麗君能從「談判桌」轉台到「市民餐桌」？

鄭麗君正處於政治資產的高峰，其「文青」形象變身為「國家戰略家」，對內湖、南港等科技白領應具一定的魅力。但現實是殘酷的，2025年底的民調顯示，現任市長蔣萬安支持度穩居55%以上，而鄭麗君僅約24%；15%的關稅戰績能填平其中的差距？

2026-01-24 22:08

讀者迴響

熱門新聞

60萬本金5年變800萬！　專家教方法

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

3檔下周一起處置「抓去關」！　PCB概念股尖點入列

富邦集團謝年會今登場！1.6萬名員工同樂　總摸彩獎金2050萬元

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

顧城明：捷迅今年衝刺毛利提升、設東南亞保稅發貨倉　看空運優於海運

台灣空運旺年會「台空金馬」　共啟AI與永續新局

專家靠1字訣買5檔股　1年賺50％

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

萬泰物流尾牙主題「西部開拓·牛仔集結」席開百桌　預計7月上興櫃

日圓匯價急升見「155字頭」　引發日本當局干預匯市猜測

台股扣關3萬2！外資續買232億元　大舉回補群創、友達

錯過1700還有機會！蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天

高股息ETF族陷集體焦慮　達人曝「無痛轉換」策略

廣宇攜鴻海吃下Magnax BV逾半股權　加速整合機器人關鍵零件

三星2奈米良率　看不到台積電車尾燈　

併購案前夕「精準佈局」！川普敲進1億美元投資　進場時機一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366