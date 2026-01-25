萬泰物流尾牙主題「西部開拓·牛仔集結」席開百桌　預計7月上興櫃

▲萬泰物流董事長鄭毓文(中)以牛仔裝扮上台致詞，其左右為黃沐妍、派翠克兩位主持人。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團昨(24)晚盛大舉辦年度尾牙活動，今年以「西部開拓·牛仔集結」為主題，邀請全球各地夥伴齊聚一堂，於台灣大學體育館 共襄盛舉，現場席開百桌，總獎金1300萬元，氣勢磅礡、熱鬧非凡，展現集團高度凝聚力與規模氣勢。公司董事長鄭毓文並宣布預計今年7月上興櫃。

萬泰指出尾牙不僅是年度盛會，更象徵萬泰物流集團在過去一年全球市場劇烈變動中，依然持續前行、勇於開拓的企業精神。以「西部開拓」作為主題，正呼應集團在挑戰中找機會，持續擴張版圖的經營理念，也凝聚全體同仁齊心協力、並肩作戰的團隊力量。

活動由知名主持人派翠克Patrick與黃沐妍(小豬)擔綱主持，以流暢節奏與幽默風趣帶動現場氣氛。晚會節目精彩豐富，現場特別邀請陳華、TRASH帶來精彩絕倫的演出，最後由華語情歌天王李聖傑壓軸演出，超強卡司陣容結合燈光、音樂與舞台效果，為夥伴們帶來一場視覺與聽覺兼具的年度饗宴。

▲左上圖抽出最大獎36萬元；右上圖與下圖熱力四射的表演節目。（圖／萬泰提供）

尾牙同時規劃盛大的抽獎活動，總金額超過1300萬的獎金，最大獎36萬元，一波波得獎名單揭曉引爆全場歡呼，將現場氣氛推向最高點。

本屆尾牙也特別設立全新獎項--「年度重大貢獻獎」，由直播團隊榮獲。該團隊四年來以每月兩集的節奏，累積完成100集內容，深入公司各部門、倉儲、機場甚至整個直播團隊拉到高雄公司，成功將萬泰的專業、文化與故事透過影像傳遞給內外部夥伴，成為集團品牌與文化的重要推手，獲此殊榮實至名歸。

▲年度重大貢獻獎由直播團隊獲得，萬泰董事長鄭毓文(中)頒給20萬元獎金。(圖／萬泰提供）

董事長鄭毓文在致詞中回顧2025年對萬泰而言是「精采豐盛的一年」。從7月台北總公司30週年晚宴，到10月高雄分公司30週年，看到高雄輕軌披上DOLPHIN LOGO彩繪列車，皆成為集團發展歷程中極具意義的珍貴回憶。他表示，這些回憶是為了誠摯感謝三十年來每一位同仁的付出，以及航商與合作夥伴長期以來的支持與信任。

面對2025年市場的高度波動，鄭毓文也強調，危機中存在機會，隨著AI技術爆發式成長，帶動晶片、AI伺服器等周邊產品也大爆發

萬泰物流已做好準備，迎接這股產業浪潮，集團將以既有的強大空運實力為基礎進一步升級，積極爭取更多業務，同時2026年第一季成立「危險品與化學品」專業品牌，提供半導體原料的專業服務，在國際布局方面，萬泰物流也將於美國德州Dallas與Houston設立服務據點。隨著全球晶圓廠與先進製程產線持續擴建，機台設備跨境運輸需求大增，萬泰將在德州這個重要的機台重鎮，提供專業化的機台物流解決方案，深化北美市場布局。

展望2026年，鄭毓文亦宣布集團的重要里程碑規劃，萬泰物流將於7月準備興櫃，同時在南美洲、歐洲、東南亞、中國大陸與美國持續擴展服務據點與新品牌，打造更完整的全球供應鏈網絡。此外，在倉儲、電商與紅酒物流等多元領域，也已展開多項新合作案，為集團帶來更多元化的成長動能。

鄭毓文強調，萬泰物流集團將以「多元化、專業化、高度整合，全球布局」為核心策略，持續提升服務深度與廣度，維持長期競爭力。

該集團表示，企業的成長來自每一位夥伴在崗位上的專業與投入。透過年度尾牙，不僅是回顧成果、共享榮耀，更是凝聚團隊向心力、迎向下一階段挑戰的重要時刻。未來，萬泰物流集團將繼續在全球供應鏈舞台上持續開拓新局、穩健前行。