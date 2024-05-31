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「CEO將帥班」十周年論壇　探討量子科技、菁英展開淬鍊之旅

CEO將帥班成軍10年，200位將帥回娘家舉辦論壇

▲CEO將帥班成軍10年，200位將帥回娘家舉辦論壇。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

由統一集團前總裁林蒼生、管理大師許士軍親自指導成立的「國貿經營策略管理將帥班」(CEO將帥班)，今(31)日辦理第十屆開班始業式。該班成軍10年，今年擴大邀請各屆學長姐回娘家，共計有超過200人傑出校友參與，場面盛大非凡。

主辦單位台北市進出口商業同業公會(IEAT)表示，「將帥班」一直以來領先台灣CEO教育，協助企業建立前瞻思維，以面對全球不確定性的挑戰。因此本次活動，有鑑於量子科技與AI技術蓬勃發展，特別邀請量子科技專家張慶瑞教授，與企業界共同討論AI與量子科技的未來。

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另外，將帥班十年來已經累績近400位企業CEO、二代接班人、高階經理人等參與，不乏上市櫃公司、隱形冠軍等企業，在經營上持續成長，因此當天特別安排10位傑出經理人，例如南僑控股李勘文、融程電訊呂谷清、華城電機許逸德、佳美貿易許瑞麟、中國砂輪林伯全等舉辦兩場深度論壇，針對現下企業最關心的經營成長與風險控管、傳承接班與數位轉型等議題進行討論，全場有精彩的對話與分享。

▲由統一前總裁林蒼生(中)、管理大師許士軍指導成立的CEO將帥班，今日辦理第十屆開班始業式。（圖／IEAT提供）

▲由統一前總裁林蒼生(中)、管理大師許士軍指導成立的CEO將帥班，今日辦理第十屆開班始業式。（圖／IEAT提供）

IEAT黃教漳理事長表示，IEAT肩負開創台灣經貿發展機會的使命，因此從2015年開始辦理CEO將帥班，目的在彙整全台各經貿領域大師對國際經貿局勢的洞察知識，轉換成企業發展機會，傳遞給台灣企業的CEO，引領企業創新競爭力。

CEO將帥班課程顧問呂鴻德教授表示，將帥班的課程兼顧身心靈層面，一間公司如能如同人的身心靈兼備，絕對不會失敗。林蒼生顧問常言，心靈安靜，便容易看清楚外面的世界。

因此CEO將帥班每年延攬近30位產官學大師，包含策略與企業接班傳承大師司徒達賢、柯承恩教授、湯明哲校長、金融大師魏啟林、劉憶如、觀光教父嚴長壽、文創專家法藍瓷陳立恆、大小創意齋姚仁祿創意長、談判大師劉必榮教授、神經科學研究所洪蘭，以及網路趨勢專家盧希鵬、鄒開蓮等人，堪稱是台灣含金量最高的高階經理人課程。透過大師的指引，提供CEO經營方針，更希望未來成為社會發展的一股力量。

關鍵字： CEO將帥班十周年論壇量子科技菁英淬鍊之旅

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