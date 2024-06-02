公司逼繳生日禮金　她入職不到1年「繳超過5000元」！網喊快逃

▲公司強迫大家繳生日禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少公司會發放三節禮金，有些還給員工生日禮金，不過有一名女網友表示，公司會強制員工繳交「生日禮金」，這筆錢用於購買壽星的禮物，此外，當有員工購房或生子時，公司亦會要求所有員工平均分攤禮品費用，她入職不到1年，已被要求繳交超過5000元。

女網友在Dcard發文，「公司老闆強制員工提供生日禮金」，每當有員工要過生日，老闆都會要求每人繳交「生日禮金」，用來購買壽星的禮物，如果有員工買房或生子，公司也會強制所有員工平均分攤禮品費用，儘管跟收禮物的員工很不熟，金額也不小，「上次被分擔到的買房禮物就接近1000元」。

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原PO透露，由於自己的生日還沒到，不確定這筆錢有沒有被「暗蓋」，入職不到一年，已經繳了超過5千元，「公司風氣大家不太會私下討論，員工收生日禮金已經是這裡的傳統了」。她進一步指出，在補教業工作，公司已經經營20年以上，目前有考慮離職，「想上來問問各位職場前輩有沒有遇過類似的行為，還有有沒有適合的解決辦法？」

貼文曝光，網友認為不合理，「假蛋糕真斂財」、「第一次聽到給員工的福利是用員工的錢」、「什麼荒謬的公司還不快逃」、「要收錢，叫公司自己弄一個職工福利委員會，不是沒名沒份說要就要欸」、「生日禮金如果是員工福利是公司出錢吧！哪有跟其他同事收錢的」、「他要我另外給錢我肯定不可能給，去上班的反而要繳錢是在問號，這種公司到底在幹嘛」。

還有過來人感嘆，「補教+1，建議妳快逃吧，我們公司是壽星發1000元，其餘的人也會收到同樂禮金200元」、「前補教業經過，我們以前是每學期要繳600元福利金，生日當月會拿回來生日禮金600，大家繳出去的錢就是公費，可以訂飲料、員工旅遊之類的」。