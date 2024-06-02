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黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（2）日發表演說，在提到機器人應用時，也點名和眾多台灣廠商的合作，其中就有5家台廠優先參與。包含自行車大廠巨大、台達電、緯創、和碩等，黃仁勳也特別介紹NVIDIA和鴻海合作的最新虛擬工廠，其利用的技術就是NVIDIA Blackwell HGX 系統。

▲輝達執行長黃仁勳Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

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黃仁勳在演講中表示，鴻海在世界各地經營著超過 170 處工廠，其中最新的一處是推動工業自動化技術最新發展的虛擬工廠。它是墨西哥電子工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）一處新工廠的數位孿生模型。鴻海的工程師在這個虛擬環境裡界定流程與訓練機器人，以便實體工廠能夠高效率地生產下一代加速運算的引擎 NVIDIA Blackwell HGX 系統。

為了設計出最佳的組裝線，工廠的工程師需要找到擺放數十個機械手臂的最佳位置，每個機械手臂都重達數百磅。加上為了準確監控整個過程，他們將數千個感測器放置在一個矩陣中，其中包括多具網路攝影機，以便向工廠操作員顯示所有正確的細節。

鴻海科技集團等公司為解決這些難題，而日漸針對模擬和測試的用途來建立虛擬工廠。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「我們的數位孿生模型將引導我們將自動化和工業效率提升到嶄新水準，這樣一來便能節省時間、成本和能源。」

鴻海預計可以使用模擬工廠來提高複雜伺服器的製造效率，從而顯著節省成本，並每年減少 30% 以上千瓦時的使用量。

鴻海使用包括 Teamcenter 在內的西門子 Xcelerator 產品組合的軟體，以及 NVIDIA Omniverse 來建立工廠的數位孿生模型，而 NVIDIA Omniverse 是一個基於 OpenUSD、用於開發 3D 工作流程及應用程式的平台。

鴻海瓜達拉哈拉工廠只是一個開端。鴻海還開始為其在全球各地的工廠設計數位孿生模型．其中包括一處在台灣將生產電動巴士的工廠。

鴻海還將部署用於智慧城市和空間的應用程式框架 NVIDIA Metropolis，為工廠工作區域的攝影機提供人工智慧視覺功能。這樣每個工廠的管理者就能更深入掌握工廠的日常運作情形，且有機會進一步簡化經營活動及提高員工的人身安全。
 

關鍵字： 黃仁勳點名5台廠

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