貨櫃三雄股價下跌原因眾說紛紜　法人指以哈是否停火最關鍵

▲法人看以哈是否停火對貨櫃三雄股價影響最大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上周五因中國大陸中止ECFA134項產品關稅減讓，股市下跌190.26點，對於貨櫃三雄股價下跌，法人分別提出受ECFA影響、外資大賣、巴拿馬運河通行量提高、股價漲多下跌等不同看法，但都指出，對貨櫃航運股影響最大的會是以哈停火與否，美國總統拜登上周五提出的以哈停火協議需要密切觀察。。

統一投顧與宏遠投顧都認為，ECFA或巴拿馬運河通行數量對貨櫃三雄影響不大，股價漲多下修屬於正常現象。兩公司也都指出，像長榮(2603)在疫情期間獲利最好的時候，股價最高達是233元，這個數字就會成為一個關卡。上周五長榮股價下跌3.66%，陽明(2609)下跌8.68%，萬海(2615)下跌8.91%。

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美國總統拜登5月31日在白宮表示，以色列已向哈瑪斯提出三階段停火及釋放人質協議，以結束持續近8個月的加薩戰事。兩公司認為，中東危機降低就會影響貨櫃航運股股價，一旦達成停火協議，衝擊會更大。

不過另一家長期追蹤貨櫃三雄的投顧公司資深研究員認為，拜登的談話是選舉語言，以色列總理內唐亞胡辦公室的聲明雖指出總理已授權以色列談判小組提出協議，但表明在實現所有目標，包括消滅哈瑪斯的軍事和組織能力前，不會結束加薩戰事。另近期以色列在巴勒斯坦拉法市取得勝利，估計也不容易讓以色列做出退讓。

昨(2)日路透社則報導指出，內唐亞胡的首席外交政策顧問法克接受「星期日泰晤士報」專訪時指出，拜登提出的計畫是「我們贊同、但不完善的計畫，但我們非常希望所有人質獲釋」。他表示，許多細節仍待商榷，但強調「釋放人質和摧毀施行種族滅絕的恐怖主義組織哈瑪斯」等條件不變。

以哈停火協議撲朔迷離，有攬貨公司負責人笑說：有機會停火，但不大，船公司都很滿意現在的狀況，一定希望談判失敗。