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黃仁勳大秀「鴻海AI機器人工廠」　GB200伺服器成品亮相

文／中央社記者鍾榮峰台北2日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間發表主題演講，介紹與鴻海在人工智慧（AI）機器人工廠的合作成果，也秀出與鴻海合作的輝達GB200 NVL72伺服器成品。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）本週登場，黃仁勳今天晚間在台大體育館主題演講打頭陣，影片由黃仁勳人工智慧虛擬AI以中文和英文講述旁白，介紹台灣主要電子科技大廠在AI工廠應用的成果。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

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▲黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

黃仁勳透過影片介紹，鴻海集團準備透過使用輝達的Omniverse平台和AI套件工具，整合西門子（Siemens AG）數位孿生（digital twin）技術、工廠自動化業務組合和工業軟體和AI技術，打造生成式AI機器人工廠，藉此強化廠房布局和生產線配置，其中使用輝達驅動的視覺AI技術，掌握AI工廠營運。

在鴻海工廠施工過程中，黃仁勳表示，鴻海使用輝達數位孿生技術，溝通與驗證設備布局，進一步訓練AI機器人運作、測試、感知與操作；在生產線上，鴻海也藉此AI機器人工廠會用到的軟體函式庫與AI模型，應用在物體識別的自動光學檢測等。

黃仁勳說，藉此鴻海建立自己的機器人工廠，組裝輝達的AI超級電腦，這些輝達的AI超級電腦，也回過頭來訓練鴻海的機器人並生成智慧。

產業人士晚間向記者透露，黃仁勳演講中介紹鴻海AI機器人工廠的影片，是在鴻海集團位於在墨西哥大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）的廠區拍攝。

除了介紹鴻海AI機器人工廠，黃仁勳在演講中也表示，包括台達電、和碩、緯創等台廠的AI自動化工廠，也採用輝達的Omniverse數位孿生平台技術。

此外，黃仁勳在演講中秀出輝達GB200 NVL72伺服器成品，產業人士指出，GB200 NVL72伺服器也是由鴻海集團製造。

鴻海董事長劉揚偉在5月31日股東會後表示，輝達最新款GB200伺服器架構進展「供不應求」。他預估，2025年鴻海在AI伺服器營收目標超過新台幣1兆元，帶動2025年整體營收有機會突破7兆元，再創新高。

鴻海本週將盛大參與台北國際電腦展，將在現場展示與輝達合作的各項GB200 AI伺服器解決方案，涵蓋模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心等，內容包括輝達數據中心DGX NVL72、NVL36及HGX B200等，以及GB200 NVL72相關液冷解決方案。

黃仁勳今晚在演講最後，也透過影片感謝台灣從晶片到伺服器製造供應鏈大廠的合作，藉此推動產業復興，能讓輝達踏入嶄新運算的領域。

他表示，透過與台灣供應鏈夥伴合作，輝達製造的電腦會轉化成新型的工廠，輝達感謝供應鏈名單和主要負責人，包括華碩董事長施崇棠、華擎子公司永擎電子執行長沙韋旭、鴻海董事長劉揚偉、英業達董事長葉力誠、和碩董事長童子賢、美超微創辦人梁見後、廣達董事長林百里、技嘉董事長葉培城、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗等。

關鍵字： 黃仁勳

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2024-06-02 16:34

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