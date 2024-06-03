黃仁勳演說超驚艷！對手AMD蘇姿丰接棒秀實力　拉華碩一起站台

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心，下同）

記者高兆麟／台北報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰今（3）日在台北市南港區COMPUTEX 2024發表主題演講，一口氣秀出全系列AI產品，首度發布AMD Zen 5系列次世代高效能運算CPU核心，挑戰全球運算速度最快CPU。有別於黃仁勳1人撐全場，蘇姿丰則拉華碩一起站台。市場預期蘇姿丰（蘇媽）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳短兵相接，來台一面展現實力一邊拉攏供應鏈台廠關係。

蘇姿丰強調，AI將重塑PC產業結構，達成更多客製化功能，如AI個人助理、支援Copilot。

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除了和微軟合作外，有別於黃仁勳昨日一人扛全場兩小時，蘇姿丰今日拉重要客戶聯想和華碩站台，並分享和AMD最新合作產品，其中華碩董座施崇棠也在演講中秀出和AMD合作的五大筆電產品。

這次AMD也推出NPU（網路處理器，Network Processing Unit）產品，蘇姿丰指出，第三代AMD Ryzen AI 每秒兆次操運算高達50 TOPS，力壓競爭對手。其中，更包含蘋果M4處理器晶片。

NVIDIA與AMD在國際半導體市場扮演重要關鍵角色，而蘇姿丰與黃仁勳兩位台裔美籍人才祖籍都來自於台南，兩個競爭對手這次皆參與COMPUTEX 2024活動，也成為市場關注焦點，蘇姿丰也向外透露，不排除有機會與黃仁勳見面。