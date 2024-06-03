故障3小時！用戶怨「不能掃碼買午餐」　街口致歉：將優化服務品質

▲街口支付。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

街口支付3日下午1時許發生系統異常，民眾打開App處理消費時，整個App卻無法使用、並呈現出「目前系統異常」等字樣，整體故障時間達3小時以上。對此，街口表示，由於網路連線中斷，資料庫服務受影響，目前所有服務都正常使用。

有民眾向《ETtoday新聞雲》記者反映，6月3日中午用餐付款時，發現手機搭載的街口支付App疑似當機，只好改採現金或其他支付方式處理消費。

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記者實測，當點開街口支付App時，隨即出現「臨時維護，目前系統異常」等字樣。內容指出，工程師正在努力處理中，請稍後開啟使用，造成不便敬請見諒。

雖然街口支付在第一時間已發出致歉聲明，不過故障時間長達3小時以上，習慣使用街口支付的民眾頓時之間只能更換其他的支付工具。

針對整起故障事件，街口支付向記者表示，6月3日中午由於網路連線中斷，資料庫服務受影響，導致用戶無法正常使用街口支付服務，經技術團隊修正後系統已恢復正常，所有服務目前皆可正常使用。

街口進一步指出，「這段期間造成用戶不便，我們深感抱歉，也感謝所有用戶的理解與耐心，我們未來將持續優化服務品質，帶給用戶更加便利完善的支付體驗，也再次向所有用戶致上最大歉意。」