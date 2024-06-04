黃仁勳進軍高雄　擴大AI超級電腦！「高雄AI產業鏈」地圖曝

▲黃仁勳。（圖／記者黃國霖攝）



記者施怡妏／綜合報導

NVIDIA輝達創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，近日親自到訪鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡，雙方宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，不過，高雄能成為AI重鎮嗎？粉專「高雄好過日」繪出高雄AI產業鏈，讓大家更了解高雄的優勢。

粉專「高雄好過日」發文，黃仁勳在台演講引發熱烈討論，點名的數十家供應鏈廠商，也成為另類股市明牌。事實上，近年高雄受惠於南台灣半導體S廊帶成型，半導體產業投資額超過2兆，也讓高雄找到產業轉型契機，也繪製出高雄AI產業鏈。

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▲AI產業鍊地圖。（圖／翻攝自FB高雄好過日）



北高雄的楠梓和左營區，有著楠梓科技產業園區的日月光，主要專注於先進封裝、測試；另外，楠梓產業園區興建中的台積電，規劃了2奈米先進製程1-3廠，預料再擴充。此外，光寶科的研發中心也位於楠梓產業園區。

北高雄還有生態園區站一功的艾司摩爾（ASML）辦公大樓，該公司將在高雄設立辦公室。此外，中山大學西子灣校區的工學院和半導體學院，以及規劃在舊左營國中和公教人力發展中心的陽明交大、清大半導體和AI產業研究所碩博班，也都位於北高雄。

南高雄的亞灣區，則有設立5GAIoT研發中心的仁寶，以及設立研發辦公室的緯創。前鎮科技產業園區的廠房正在建設高雄研發中心總部，而高軟鴻海大樓的鴻海，則專攻伺服器和雲服務。駁二倉庫設有軟體研發中心。

高軟鴻海大樓內還設有輝達NVIDIA的機房，內有超級電腦Taipei 1，據說未來將擴充為研發中心。園區內還有專攻電腦視覺人工智慧的鑫蘊林科等公司。

不過，粉專指出，目前高雄在IC設計和軟體應用方面的產業鍊仍然相對薄弱。雖然最近有信驊科技和Skymizer等公司宣布投資高雄，但與北部相比，高雄仍然缺乏由技術、人才和資金構成的新創生態系，因此難以誕生相關產業的新公司。未來，高雄要在這個世代的AI產業轉型中有更重要地位，就需要擁有技術的創新能力，而不是只吸引成熟的公司來高雄開設產線與分公司。

本文獲「高雄好過日」授權提供轉載。