勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

▲勞動基金運用局公告辦理國外投資全球氣候轉型被動股票型委託經營公開徵求受託機構案。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（18）日公告，將辦理新制勞工退休基金114年度國外投資「全球氣候轉型被動股票型」委託經營公開徵求受託機構，本次預計擇優徵選4家受託機構，每家受託金額為4億美元，總委託金額共16億美元。

勞金局說明，本次委託採用MSCI World Climate Action Index作為參考指標，該指數專注於衡量企業在氣候轉型方面的領先表現，並篩選各行業中排名前50%的企業，以確保行業均衡配置，進而捕捉更廣泛的轉型投資機會。

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本次委託透過被動型委任方式，期以相對較低成本獲取國際股票市場報酬，同時分散投資風險及掌握綠色投資機遇，確保基金獲取長期穩健收益。

勞金局表示，因應全球淨零轉型趨勢，逐步將永續發展理念納入投資決策，並陸續辦理多項與永續投資相關國外委任投資案，本次委託則以氣候轉型為核心主題，在確保基金獲取長期穩健收益的同時，期透過資本市場力量，發揮機構投資人的影響力，引導企業重視並落實永續發展，為全球永續發展帶來正向助力。

勞金局強調，勞動基金資金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規劃辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，而本次委託案為例行資金配置，是依年度資產配置規劃之資金運用。