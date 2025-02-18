卜蜂看今年審慎樂觀　桃園分切廠7月啟用可貢獻營收30億

▲卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

卜蜂（1215）2024全年合併營收為279.57億元，年減4.12％，但仍寫下歷史第二高成績，董事長鄭武樾表示，主要是受到上半年雞價影響所致，今年整體來看審慎樂觀，桃園分切廠預計7月啟用，1年可貢獻約30億元營收；另針對股利政策，鄭武樾透露應該會是歷年來次高，會努力爭取，希望來回饋投資者。

鄭武樾分析，川普上任後，很多局勢難以預測，川普政策一定要美國第一，希望玉米、黃豆價格越來越好，巴西正在收穫期，氣候乾燥還算不錯，阿根廷比較潮濕，巴西收成情況加上美國生產現象，大宗物資物價比較高，現在價錢已經是高價位，希望能穩住維持一段時間。

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鄭武樾表示，國內玉米、黃豆價格都往上提升，運費也增加，因此成本比較高，但還好雞價今年已經提高、稍微恢復，豬價維持在95元左右，但蛋價不好，不過食品加工也很順利，預測今年整體應該是審慎樂觀，雖然大環境不是很好，還有川普經濟加稅等情況，但還是會很認真去了解、緩解這些情況，應該是可以克服。

鄭武樾指出，今年資本支出約20幾億元，一定會持續擴大投資，會克服環境衛生等問題；桃園分切廠已完工，在申請執照中，應該7月可以啟用，1年約可增加30億元營業額，雲林飼料廠年銷量1萬多噸，也持續在增加，食品加工產量利潤已經增加一倍，看起來也會持續增加，因此整體看今年營收應該會成長。

鄭武樾也說，民以食為天，社會型態變更，食品加工要迎合時代需要，現在是小家庭，即時商品方便煮方便吃的趨勢會增加，但風味也要增加，要不斷改變各種口味，卜蜂是全世界都有外銷，日本、歐洲都有賣，對我們有利有優勢，食品加工是一定要走的路。