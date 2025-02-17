0050分割時間表出爐　1張不到40元低於006208

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國內首檔ETF元大台灣50（0050）分割時間表出爐！市場傳出金管會上周已核備同意發行公司元大投信進行分割投票，公司官網最快本周公告，業內推算，更便宜的0050最快今年上半年就可以看到，屆時進場門票將來到38.8元，低於富邦台50（006208）。

由於元大投信在蛇年開年就向金管會遞送0050分割申請規劃案，依照核備期約10個日曆日推算，上周相關提案已生效，3月21日以前可視為最後買進日，4月2日至21日展開分割投票，同月24日召開受益人大會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以0050上周最後一個交易日收盤價194元，拆股股價不得低於2003年成立時發行價36.98元估算，0050最多可以「1張拆5張」，股價由194元降至38.8元，同為市值型ETF的006208在14日收盤價為114元，屆時進場門檻將超過0050。

對此傳言，元大投信不證實，僅表示一切以公司公告為準。

0050在今年農曆年前釋放調降手續費大利多後，蛇年開盤受益人數連2周刷新高，集保統計，至2月14日為止，0050的受益人數已來到84萬9103人。

►相關新聞

0050放大絕降內扣手續費 對戰006208