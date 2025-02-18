禽流感、飼料成本漲　卜蜂董座：蛋價應該要調漲

▲卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米現在價錢已經是高價位，不過國內豬價維持、雞價有成長，但蛋價表現不好，卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，近期傳出飼料每公斤要漲0.4元，加上有禽流感因素，造成雞農損失很大，因此合理上來說蛋價應該要調漲。

鄭武樾表示，雞的禽流感有分成低病毒跟高病毒2種，現在還是一樣在流傳，要防止禽流感很困難，肉雞的管理都是密閉式的，因此對禽流感控制比較好，但是蛋雞很多飼養在中南部地區都是古老設備，得禽流感的機會大，所以不斷發生，不過雖然有影響但是不大，因此雞價會比較好一點。

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鄭武樾指出，雞價還是蛋商在控制，蛋價很低加上禽流感問題，卜蜂的蛋雞也是虧本，但蛋雞只占卜蜂營業額2％至3％而已，要投資蛋雞很多人反對，只能跟別人合作，因此會慢慢減少蛋雞發展，但品質仍會做好。

鄭武樾說，黃豆跟玉米在高價位，現在應該比較平穩，但也已經漲了一部份，高成本已經很久，因此飼料價錢會提高，目前有傳出每公斤會提高0.4元的趨勢，看市場需求成本情況。

鄭武樾透露，美國缺蛋很厲害是因為禽流感，也預計要調高蛋價20％，台灣蛋的價錢不是很好，雞農苦哈哈，因此應該要有正當利潤給農民，飼料成本也增加，整個雞農損失很大，有些都已經想要收掉，這樣很不好，因此認為合理上應該要調整蛋價。