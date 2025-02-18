00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

▲股市示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／知美Jimmy

2月份台股ETF配息排行榜，第一名竟然不是00878！



只有1檔ETF配息破10%，想要參與除息02月17日前記得買進！



知美幫大家整理出，2025年2月，台股ETF的配息前10名



▲▼2月僅1檔台股ETF年化配息率超過10%。（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載，下同）

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第一名(大黑馬)：00894中信小資高價30，配息0.55元/年化配息率10.5%

第二名：00878國泰永續高股息，配息0.50元/年化配息率8.8%

第三名：00891中信關鍵半導體，配息0.41元/年化配息率8.8%

第二名的00878國泰永續高股息，知美相信大家已經是非常熟悉，這邊就不再多做介紹，但是第一名的00894中信小資高價30，究竟是什麼來歷？今天知美簡單來幫大家說明。



觀察00894的成分股，你會驚訝的發現，天啊！價格怎麼都這麼高？因為00894的選股邏輯有提到，A、股價排名前60名以內、B.股價排名前100名以內且股價高於200元，所以你可以說：00894就是全台唯一一檔，專門挑選高價股的主題型ETF。利用高價股加上四大指標(獲利能力指標、零股交易指標、ROE報酬率成長指標、現金股利成長指標)，總共挑選出30檔成分股。

看到這裡你或許會懷疑，買進高價股的策略真的可行嗎?00894中信小資高價30，2024年的漲幅高達43.35%，勝過第三代市值型ETF，00922國泰台灣領袖50、00923群益台灣ESG低碳50，同時勝過熱門高股息ETF，00713元大台灣高息低波、00878國泰永續高股息。另外說到高價股你會優先想要哪一間公司呢?第一間(台積電)，2024年漲幅高達83.8%、第二間(聯發科)，2024年漲幅高達39.4%，只是一般的小資族就算購買零股，每個月3000元的投資額度，最多也只能夠買下三間千金股，所以知美認為，如果你偏愛高價股，但是手上的資金明顯不足，00894中信小資高價30的選股策略，就會非常明顯適合你。



00894本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元

最後買進日：2025年02月17日

除息日：2025年02月18日

配息日：2025年03月17日



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