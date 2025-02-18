ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

手機瘋AI　分析師點名「5類股」：大跌大買，小跌小買

AI正逐步成為智慧型手機市場的一項關鍵趨勢。（圖／黃鵬杰攝）

▲AI正逐步成為智慧型手機市場的一項關鍵趨勢。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

蛇年AI大浪衝向手機市場，台股漲一波，投資人還有哪些機會？黑石財經執行長溫建勳對CTWANT記者指出，「AI手機」相關的軟體股、邊緣運算概念股，以及提升傳輸速度的WiFi、伺服器、射頻等概念股，都將受益於這波技術浪潮，但是「大跌大買，小跌小買」，他提醒投資人，避免追高而陷入長期被套。

實際上，AI手機這個概念不新鮮，工研院產科國際所資深分析師呂珮如接受CTWANT記者採訪時介紹，早在2010年Apple收購Siri時，AI在手機端像是「語音助理」，2017年融入影像場景，比如Face ID就是導入AI，強化手機安全識別，而去年的「AI手機元年」，則偏向Gen AI（生成式AI）市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Gen AI能成為手機大廠及供應鏈救星嗎？研調機構DIGITIMES預估，2025年智慧型手機市場出貨估為12.239億支，「全球AI手機市場的部分，2024年滲透率接近19%，今年預估上衝到33%，2026年會從原本的旗艦手機和高階手機，轉向中低階手機去做滲透，所以預估達到54%。」呂珮如分析。依Counterpoint Market Monitor統計，2024年全球智慧型手機平均售價（ASP）達到356美元（約新台幣11653元），由此推算，今年全球AI手機市場總營收上看4.7兆新台幣。

「目前研究看來，GenAI對消費者不是must have（必備品），偏向nice to have（可有可無的加分項）。」呂珮如直言，對品牌商而言，「它是可以加持手機產品的應用，以及抬升單價的創新亮點。」

從官方戰報來看，打頭陣的三星S25旗艦系列於4日啟動預購，以中華電信為例，最高階的Galaxy S25 Ultra就占了七成，反映出高階手機仍是最夯。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙透露，公司目標是「成長二成」，他認為，「AI手機改變市場生態，經營重心從原本600美元（約新台幣19632元）以上手機，移轉到1000美元（約新台幣32721元）以上的超旗艦價格帶。」

華碩全球副總裁林宗樑也看好前景，預測「銷量成長三成」，高階手機部分還在成長，所以華碩鎖定高階，把全部資源投資在（2.5-3萬元）價格帶的市場。

溫建勳認為Deepseek的出現，對於落地和終端的使用會非常有幫助。（圖／溫建勳提供）

▲溫建勳認為Deepseek的出現，對於落地和終端的使用會非常有幫助。

另外，DeepSeek以低成本開發出媲美GPT-4o的AI模型，震撼全球科技市場，並迅速蔓延，手機端的應用更備受關注。「Deepseek的出現，對於落地和終端的使用會非常有幫助，以前的AI概念大多是上雲端，現在變成是下載到使用端，硬體越好，Deepseek就跑得更快更順，這對於AI PC或者AI手機非常有幫助。」溫建勳提及，未來一兩週中國企業將陸續推出多款新模型，市場應用豐富可期。

從智慧手機產業鏈來看，離不開眾多上下游廠商支持。以高通（美股代號：QCOM）與聯發科（2454）為例，這兩家晶片巨頭正全力研發新一代支持AI運算的處理器與NPU，在全球市場中擁有強大話語權。呂珮如直言，「AI晶片」確實是台灣製造供應鏈最能分到一杯羹的部分。

AI能否推動今年換機需求？呂珮如持保守看法，「不太強烈」，「比較偏向品牌廠商為了要去結合一些新的應用，增加它背後有可能帶動的營收。」電信業者也表示，如今AI手機當道，得看各廠牌有無端出殺手級功能，若在軟體上有感升級，或許可催出換機潮。

蘋果iPhone 16全系列新機上市，中華電信董事長郭水義（中）歡迎果粉進入門市搶購。（圖／報系資料照）

▲蘋果iPhone 16全系列新機上市，中華電信董事長郭水義（中）歡迎果粉進入門市搶購。

正如YouTube頻道「邦尼幫你」所言，AI功能對大部分人而言，並非用不到，而是根本不會用。他舉例一位長輩，教會對方三星S23 Ultra的「消除反光」功能後，之後出去旅遊「每一張圖片都有消反光啊」！如何讓AI普及到一般人也會用，絕對是接下來AI手機非常重要的一部分。

「我還是看好AI手機。」曾先後任職元大投信、凱基投顧、國票金控的溫建勳提及，「你就想想看AI手機跟一般手機有不一樣？它更人工、智慧，圖像呈現更好。」、「圖像軟體的公司未來發展前景看好，另外鏡頭、邊緣運算以及能夠提升傳輸速度的WiFi、伺服器、射頻等概念股，都表現亮眼，有望迎來新一波上漲行情。」

至於操作策略，溫建勳提醒，考量到美國關稅政策等不確定因素太高，第一季因關稅影響而提前拉貨等情況，「不建議盲目長期持有，大跌大買，小跌小買，至少你要跌到月線，不要追高，追高很容易直接套牢了。」

延伸閱讀
手機瘋AI 1／非「蘋」陣營端大菜！　專家曝滿足「1關鍵」才是AI手機
天后伸魔掌1／A-Lin尾牙一出手眾人大笑　愛徒琟娜表情妙不可言　
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#禿頭男 偷火鍋料 #奇異筆 畫 #假髮 躲查緝仍被逮

推薦閱讀

12年來最怒！9成勞工不滿薪資　65％還被變相減薪

12年來最怒！9成勞工不滿薪資　65％還被變相減薪

年後轉職潮仍持續進行，不少勞工仍對薪資狀況不甚滿意，根據yes123求職網調查，有超過92％上班族不滿意現在薪資，且更有約65％曾被變相減薪，對於薪資滿意度平均只有36.4分，寫12年新低，平均希望能加薪6140元。

2025-02-18 08:00
日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」　台廠應廣結善緣合作

日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」　台廠應廣結善緣合作

封測龍頭大廠日月光（3711）馬來西亞檳城新廠落成啟用典禮前，執行長吳田玉也針對半導體產業及AI帶來影響進行深度分析，他認為AI的出現與發展，將會為全球帶來三大項重大變革，包括改變世界上的一切、硬體成為進步的瓶頸以及供應鏈的重組，至於要如何面對及前進，吳田玉則重申他先前曾多次提倡的「廣結善緣、多交朋友」，同時，也要勇往直前，不要停下來考慮，但往前同時，也要努力走在對的道路上，這樣才會成功。

2025-02-18 00:26
00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

2月份台股ETF配息排行榜，第一名竟然不是00878！ 只有1檔ETF配息破10%，想要參與除息02月17日前記得買進！

2025-02-18 00:02
美股休市台積電開平盤　指數小漲45點

美股休市台積電開平盤　指數小漲45點

美股因華盛頓誕辰紀念日休市，台股今（18）日開盤表現沉靜，台積電在1085元平盤價游走，上下跳指數開盤上漲45.17點至23550點，漲幅不到0.5%。

2025-02-18 09:03
俄烏停戰商機法人接力提報告　重建外也看好俄烏出口大宗貨

俄烏停戰商機法人接力提報告　重建外也看好俄烏出口大宗貨

近一周來國內法人針對俄烏停戰，接力出相關報告，有聚焦個別公司的，有看好海岬型船，也有看好中小型散裝船的，另除了烏克蘭重建商機，法人也有看好俄烏兩國出口的穀物、煤炭、鐵礦砂與肥料等出口大宗貨。　

2025-02-18 08:27
僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡　勸世不必孝順兒女

僅3人知道！帥過頭曝輝達新總部落腳關渡　勸世不必孝順兒女

語不驚人死不休的《豈有此呂》好朋友帥過頭又來了！今年房價會跌多少？有可能連跌10年？現在是出手好時機？投資客已跑光？問他就對了！他再噴金句勸世擁房者「不必孝順兒女」！因為你珍惜的老厝和老厝內的古物，在你死之後就會馬上被賤賣，不如老了就賣房換現金，轉投ETF好好自己過日子。

2025-02-18 08:00
187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

勞工退休後能領到的勞保老年年金變多了，根據勞保局資料顯示，2024年底有超過187萬人請領勞保老年年金給付，平均給付金額逾1.9萬元，有超過86.6萬人月領2萬以上，佔比46.3％。

2025-02-18 06:00
AI萌芽中！PwC：台灣企業應用率不到1成　資金壓力是最大挑戰

AI萌芽中！PwC：台灣企業應用率不到1成　資金壓力是最大挑戰

PwC Taiwan協助數位發展部數位產業署發布《2024 台灣企業轉型現況及需求調查報告》，綜合 1200 份量化問卷調查結果，並收錄4位台灣企業領袖訪談觀點。調查發現，台灣企業對數位工具的掌握度越來越高，數位工具的應用逐漸轉往中高階移動；然而AI應用尚在萌芽期，使用率僅約一成，而資金壓力是數位轉型最大挑戰。

2025-02-18 00:58
藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐　需賠償約5358萬

藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐　需賠償約5358萬

新藥公司藥華藥今天晚間召開重訊記者會，說明今天接獲與歐洲通路商AOP公司部分仲裁初步判斷，國際商會仲裁庭要求藥華藥需賠償AOP公司2筆賠償金，各約20.9萬歐元、135.39萬歐元，共156.29萬歐元（約新台幣5358.19萬元），並需加上利息。

2025-02-18 00:00
連接器廠鴻名自爆遭員工盜賣公司存貨　淨利影響8218.7萬

連接器廠鴻名自爆遭員工盜賣公司存貨　淨利影響8218.7萬

連接器廠鴻名（3021）今（17）日晚間由總經理林嘉祥於證交所發布重大訊息指出，公司發現有員工涉及偽造文書、盜賣存貨，全案已移送司法機關偵辦，將全力配合調查。

2025-02-17 22:31

讀者迴響

熱門新聞

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

即／威力彩飆16.5億！今晚邁入連32槓

台積電美國廠3挑戰曝光　魏哲家坦言「我一把鼻涕、一把眼淚」

連接器廠鴻名自爆遭員工盜賣公司存貨　淨利影響8218.7萬

00878輸了！2月台股高息ETF年化配發率大車拼　00894黑馬竄出

187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

即／威力彩14億開獎了！終結31連槓是你嗎？

宏碁：輸美產品將預設調漲10%

藥華藥與AOP公司國際仲裁初判出爐　需賠償約5358萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366