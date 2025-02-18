手機瘋AI　分析師點名「5類股」：大跌大買，小跌小買

▲AI正逐步成為智慧型手機市場的一項關鍵趨勢。（圖／CTWANT提供，下同）

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蛇年AI大浪衝向手機市場，台股漲一波，投資人還有哪些機會？黑石財經執行長溫建勳對CTWANT記者指出，「AI手機」相關的軟體股、邊緣運算概念股，以及提升傳輸速度的WiFi、伺服器、射頻等概念股，都將受益於這波技術浪潮，但是「大跌大買，小跌小買」，他提醒投資人，避免追高而陷入長期被套。

實際上，AI手機這個概念不新鮮，工研院產科國際所資深分析師呂珮如接受CTWANT記者採訪時介紹，早在2010年Apple收購Siri時，AI在手機端像是「語音助理」，2017年融入影像場景，比如Face ID就是導入AI，強化手機安全識別，而去年的「AI手機元年」，則偏向Gen AI（生成式AI）市場。

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Gen AI能成為手機大廠及供應鏈救星嗎？研調機構DIGITIMES預估，2025年智慧型手機市場出貨估為12.239億支，「全球AI手機市場的部分，2024年滲透率接近19%，今年預估上衝到33%，2026年會從原本的旗艦手機和高階手機，轉向中低階手機去做滲透，所以預估達到54%。」呂珮如分析。依Counterpoint Market Monitor統計，2024年全球智慧型手機平均售價（ASP）達到356美元（約新台幣11653元），由此推算，今年全球AI手機市場總營收上看4.7兆新台幣。

「目前研究看來，GenAI對消費者不是must have（必備品），偏向nice to have（可有可無的加分項）。」呂珮如直言，對品牌商而言，「它是可以加持手機產品的應用，以及抬升單價的創新亮點。」

從官方戰報來看，打頭陣的三星S25旗艦系列於4日啟動預購，以中華電信為例，最高階的Galaxy S25 Ultra就占了七成，反映出高階手機仍是最夯。台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙透露，公司目標是「成長二成」，他認為，「AI手機改變市場生態，經營重心從原本600美元（約新台幣19632元）以上手機，移轉到1000美元（約新台幣32721元）以上的超旗艦價格帶。」

華碩全球副總裁林宗樑也看好前景，預測「銷量成長三成」，高階手機部分還在成長，所以華碩鎖定高階，把全部資源投資在（2.5-3萬元）價格帶的市場。

▲溫建勳認為Deepseek的出現，對於落地和終端的使用會非常有幫助。

另外，DeepSeek以低成本開發出媲美GPT-4o的AI模型，震撼全球科技市場，並迅速蔓延，手機端的應用更備受關注。「Deepseek的出現，對於落地和終端的使用會非常有幫助，以前的AI概念大多是上雲端，現在變成是下載到使用端，硬體越好，Deepseek就跑得更快更順，這對於AI PC或者AI手機非常有幫助。」溫建勳提及，未來一兩週中國企業將陸續推出多款新模型，市場應用豐富可期。

從智慧手機產業鏈來看，離不開眾多上下游廠商支持。以高通（美股代號：QCOM）與聯發科（2454）為例，這兩家晶片巨頭正全力研發新一代支持AI運算的處理器與NPU，在全球市場中擁有強大話語權。呂珮如直言，「AI晶片」確實是台灣製造供應鏈最能分到一杯羹的部分。

AI能否推動今年換機需求？呂珮如持保守看法，「不太強烈」，「比較偏向品牌廠商為了要去結合一些新的應用，增加它背後有可能帶動的營收。」電信業者也表示，如今AI手機當道，得看各廠牌有無端出殺手級功能，若在軟體上有感升級，或許可催出換機潮。

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正如YouTube頻道「邦尼幫你」所言，AI功能對大部分人而言，並非用不到，而是根本不會用。他舉例一位長輩，教會對方三星S23 Ultra的「消除反光」功能後，之後出去旅遊「每一張圖片都有消反光啊」！如何讓AI普及到一般人也會用，絕對是接下來AI手機非常重要的一部分。

「我還是看好AI手機。」曾先後任職元大投信、凱基投顧、國票金控的溫建勳提及，「你就想想看AI手機跟一般手機有不一樣？它更人工、智慧，圖像呈現更好。」、「圖像軟體的公司未來發展前景看好，另外鏡頭、邊緣運算以及能夠提升傳輸速度的WiFi、伺服器、射頻等概念股，都表現亮眼，有望迎來新一波上漲行情。」

至於操作策略，溫建勳提醒，考量到美國關稅政策等不確定因素太高，第一季因關稅影響而提前拉貨等情況，「不建議盲目長期持有，大跌大買，小跌小買，至少你要跌到月線，不要追高，追高很容易直接套牢了。」

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