12年來最怒！9成勞工不滿薪資　65％還被變相減薪

▲超過9成上班族對薪資不滿意。（圖／記者劉維榛攝）



記者廖婕妤／台北報導

年後轉職潮仍持續進行，不少勞工仍對薪資狀況不甚滿意，根據yes123求職網調查，有超過92％上班族不滿意現在薪資，且更有約65％曾被變相減薪，對於薪資滿意度平均只有36.4分，寫12年新低，平均希望能加薪6140元。

根據yes123求職網調查，若衡量每天實際投入工作的時間與獲得的報酬，有高達92.1％上班族「不滿意」目前工作薪資待遇，其中有89.1％因此想離職，但仍期望公司能替自己加薪，平均調薪期望落在6140元；勞工評估自我的「薪資滿意度」平均僅落在36.4分，創12年新低，其中更有17.3％自評為0分。

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調查也指出，有61.2％勞工3年以上沒調薪，其中有12％更高達10年以上沒調薪，平均下來「被凍薪」4.3年，為12年來新高；調查更發現，上班族平均最長只能忍受1.6年完全不加薪。

更糟糕的是，去年曾被變相減薪的上班族達65.1％，在可複選情況下，其中52.8％是年終獎金縮水、50.3％刪減加班費、35%為刪減績效獎金、33％為分紅縮水、31.2％被刪減三節獎金。

另回顧整個職涯，只有34％曾有升職經驗，雖然曾有過升職經驗的勞工表示，薪水前後的平均增幅為5％，但其中仍有13.8％指出，其實薪水完全沒變化，等於表面上獲得賞識而升遷，實際上並沒有多勞多得；且也僅有42.8％上班族曾主動開口向老闆要求加薪升職，可惜最後真正成功的機率只有35.3％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，想要真正評價上班族的薪資滿意度，不能只看薪水高低的絕對值，還要考慮到工時長短，以及職場壓力大小，有些工作看似領高薪，像是在科技業、金融業、運輸業、醫護業、大傳業，從業人員卻經常勞心勞力，導致生活與事業失衡，甚至引發過勞影響身心健康，最終得不償失，那麼真正的薪資報酬率，其實不算太高。