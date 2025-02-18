日月光吳田玉：AI引三大變革「競爭更激烈」　台廠應廣結善緣合作

▲日月光馬來西亞廠區。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

封測龍頭大廠日月光（3711）馬來西亞檳城新廠落成啟用典禮前，執行長吳田玉也針對半導體產業及AI帶來影響進行深度分析，他認為AI的出現與發展，將會為全球帶來三大項重大變革，包括改變世界上的一切、硬體成為進步的瓶頸以及供應鏈的重組，至於要如何面對及前進，吳田玉則重申他先前曾多次提倡的「廣結善緣、多交朋友」，同時，也要勇往直前，不要停下來考慮，但往前同時，也要努力走在對的道路上，這樣才會成功。

吳田玉針對AI帶來的變革表示，第一就是AI會改變一切，AI不是只改變半導體，會AI改變全世界，甚至AI已經連結到國力的雄厚程度，未來競爭只會加劇，不會放緩，因為「AI算力即為國力」，所以壞處就是彼此之間可能更為對立，不過AI也會帶來好處，對很多相對沒那麼成熟的國家來說，他們可以用很便宜的價格，就能享受AI帶來的好處，另外，對於像是生技、醫療、能源等領域，都有很大的好處。

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第二個改變則是硬體會成為瓶頸，吳田玉說，過去是硬體進步比軟體快，但這個生態正在改變，在AI這邊，硬體再怎麼快都不夠，AI的出現，讓硬體需求變得無上限，且因為台灣最強的能力都在最高檔的半導體，當這些的需求被無限拉高，對台灣的公司來說，都是天大的好消息。

第三個改變則是供應鏈的重組，因為現在有國安考量，一家公司如果美中在吵架，但兩邊都是客人，那台灣做的晶圓，台灣做封裝，這很合理，不在台灣做的，客戶不來台灣做封裝，那你就要給他一個其他的地方，像你不願意來台， 那你就可以來馬來西亞。

吳田玉說，這就是為什麼日月光在馬來西亞需要快速擴張，這跟客戶的需求是有關係的，好在日月光在馬來西亞的佈局，從1991年就開始，日月光在各地的佈局比大家早很多，在以前可能是日月光競爭的劣勢，但在未來，這會是一個競爭的優勢。

至於如何面對這樣的改變，吳田玉則說，台灣的半導體業必須要持續前進，因為在半導體業，你只有兩個選擇，一個是不管如何往前衝，另一個是停下來好好想想做決定後再往前，但只要你一停下，你就已經輸了，不過就算你往前衝，也不一定會成功，還必須要沿著對的道路前進。

吳田玉也重申，他認為，面對區域競爭越發激烈，台灣公司應該要「廣結善緣、多交朋友」，並且勇往直前，團結合作，這樣才能成功。