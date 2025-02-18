DeepSeek刺激AI導入　法人看好台灣供應鏈優勢

▲AI示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

DeepSeek橫空出世，法人指出，新技術並不會改變AI的趨勢，反而更顯AI是國力競爭所在，更多公司將AI導入期產品分析及行銷之中，將帶動更廣泛AI產業之產值成長循環，並進一步推升台股獲利，分析師估2025年台股獲利2位數成長，拉回即是買點，其中，台灣AI概念股是全球重要供應鏈，業績成長看俏，建議逢低布局台股AI ETF。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台股轉強帶動下，台股ETF近一月績效亮眼，細看2024年發行成立的10檔台股ETF，近一月全面正報酬，目前尚未有配息紀錄的台新台灣AI優息動能ETF基金(00962)回到發行價之上，而一度回到發行價之上的元大台灣價值高息（00946）等多檔生力軍則未在發行價上。

台新投信指出，去年發行的台股ETF破發新聞不斷，其中一項原因也在於成立時間，包含遇到台股去年8月5日大跌1,807點、整體台股震盪幅度加劇，市場相對起伏，使得去年初較早成立的ETF受到市場因素影響跌破發行價。不過，隨著今年農曆年後因Deepseek等因素開盤稍修正後，市場AI題材重新翻熱，新舊AI題材均成焦點，包含去年相對休息的IC設計族群ASIC、機器人題材再起，都讓具備相關題材或科技股台股ETF漲幅領先高股息相關ETF。

台新臺灣AI優息動能ETF基金(00962)為首檔臺灣AI+優息動能的ETF，九成以上均為電子股族群，整體選股策略有聚焦台股AI題材股中，基本面較佳近兩年ROE、ROA皆為正數，且股利率相對較高的族群，前五大持股分別為華碩（2357）、緯創（3231）、京元電（2449）、技嘉（2376）、聯發科（2454）。