快訊／0050分割開獎！確定「1拆5」　每張4萬元有找

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內首檔台股ETF元大台灣50（0050）分割確定了！元大投信今（17）日指出，0050從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將召開受益人大會決定分割細節，初步規劃「1拆5」，每張4萬元有找，3月25日為參與表決最後買進日。



依照元大投信公告，0050將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

元大投信公告指出，針對0050分割議案，投資人於4月1日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）。惟須留意電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止，郵寄投票至4月21日下午16:30止。投票後，於4月24日以書面方式召開受益人會議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2 以上同意。若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。以此回推，3月25日前買進，皆有機會參與表決。

以持有一張單位淨值為200元的0050為例，分割前總資產價值為20萬元，若以5倍進行分割，持有的張數將變成5張（5,000股），單位淨值則變成40元，總資產價值依然為20萬元，分割不影響投資人持有的總資產價值。



受到分割決議影響，元大投信同時公告，0050自114年3月26日至114年4月24日停止本基金受益憑證過戶。凡持有本基金受益憑證尚未完成過戶者，務請應於114年3月25日(含)以前向受益人存放本基金受益憑證所設集中保管帳戶之往來證券商完成辦理過戶手續。



相關新聞

0050分割時間表出爐

