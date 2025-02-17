台積電美國廠3挑戰曝光　魏哲家坦言「我一把鼻涕、一把眼淚」

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家今年1月出席台大EMBA講座，發表「如果沒有台積電」的演講，雖然時間只有短短30分鐘，但剖析台積電先進製程難在其他國家複製的原因，首曝在美設廠遭遇3大挑戰，魏哲家更以「我一把鼻涕一把眼淚」形容在美設廠艱辛過程，相關討論至今仍受各大半導體相關論壇熱議。

不具名的企業老闆透露，他當天也在這場演說會上，聽到魏哲家這番話感到相當震驚，「大如台積電，都還這麼辛苦。」這名老闆表示，魏哲家原本預期現場聽眾是半導體同業，本來準備拿技術性題材分享，結果在台大演講廳上看到爆滿人潮，立刻決議改變主題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關議題也在各大半導體論壇持續熱議，其中針對台積電海外設廠進程，魏哲家在台大演講上親口談到「如果想重蹈台積電的覆轍，需要多長時間？不長，2.5年就可以建造一條生產線。」不過，這2.5年是有前提條件的，魏提到「要有足夠的土地、水、電、人才，如果沒有技術，那就另當別論了。」

魏哲家以3奈米產線為例，滿足所有客戶需求，大約需要5年時間。如果你想把台積電的3奈米搬到任何一個國家，假設你有良好的土地、水、電、人才都沒有問題，只需要5年的時間。

台積電美國亞利桑納廠興建進度不如預期，魏哲家在爆滿的現場觀眾面前說：「我一把鼻涕、一把眼淚，經歷各種訓練。」語畢引發轟堂大笑，魏哲家隨即分享在美設廠3大挑戰。

「一開始我們以為美國這麼大，蓋房子沒什麼大不了的。錯了，建房子才是大事。我要在亞利桑那州建一條生產線。一是他們從來沒有聽說過什麼是生產線。我說，隔壁不是有一個IDM（指IDM巨頭英特爾）嗎？」想不到對方回答，「那是十年前的事了，現在都走了當地，所以他們不會建一個地方的基礎設施。」問題是，他們不知道怎麼建工廠，最後一半的建築工人都是從德州招來的。

第二個挑戰是法規，魏哲家說：「我從來沒有想到，在一個地方，我會遇到與地方政府不同的法律法規。」

魏哲家坦言，台積電是一家很受政府照顧的公司，我們走在了前面，建造了各種生產線，政府不知道該怎麼辦，我們就跟台灣政府討論如何制定法規。

「我們總共制定了1.8萬多條規則，花費了3500萬美元。」魏哲家表示，每次開會，都是市政府的官員，還有公司代表和台積電請來的專家，他們出來發聲，共同制定規則，然後才往前走。

魏哲家指出，美國無法生產出台積電所需的水準，如果能夠量產，價格將比台積電原來採購的價格高出5倍，台積電因此將硫酸從台灣運到洛杉磯港，然後用卡車將其從港口運送到亞利桑那州。即使這樣也比在美國便宜。有趣的是，當台積電採取這個策略以後英特爾（Intel）也因為覺得此舉划算而跟進了。

第三個問題與地方政府的行政管理速度有關。

「台積電進步這麼快，是因為兩年半就可以建一條產線。但是，這兩年半，我們的技術一直在進步，每次技術進步，整個產線的設計都要改變。」魏哲家表示，包括產線下面的水、電、化學線。每次一改變，我們就跟廠家合作，立即做。但在美國，這是不可能的，任何改變都得修好了。

魏哲家反問：「你覺得最新的技術有可能去美國嗎？光是申請一切，然後進來，至少需要比台灣多一倍的時間。」顯然，對於台積電來說，最新的技術只會留在台灣，很難轉移到其他國家。