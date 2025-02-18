187萬人請領勞保老年年金　超過46％月領逾2萬元

▲有46％民眾勞保老年年金給付月領逾2萬元。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞工退休後能領到的勞保老年年金變多了，根據勞保局資料顯示，2024年底有超過187萬人請領勞保老年年金給付，平均給付金額逾1.9萬元，有超過86.6萬人月領2萬以上，佔比46.3％。

攤開勞保局資料，2024年請領勞保老年年金給付共有187萬922人，其中以60-64歲請領人數最多，達到104.7萬人，占比約56％，平均請領年齡為61.42歲。

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平均投保年資為29.9年，平均投保薪資為3萬8022元，其中投保級距以4萬元以上達106.2萬件最多，占比達56.8％。

在給付金額部分，平均給付金額為1萬9344元，有逾100.4萬人月領不到2萬元，佔比53.7％；月領2萬以上共有86萬6396人，佔46.3％。其中，月領2萬至3萬元共72萬8153人；月領3萬至4萬元共12萬9974人；更有8269人月領4萬以上，年增108.6％。

人口高齡化加上少子化趨勢，勞保年金請領者預計仍會逐年增加，勞保財務壓力越來越大，不過勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，政府負最後支付責任，勞保絕對不會倒，請勞工朋友安心。