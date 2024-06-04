世界先進暫停交易　明重大訊息待公告

▲世界先進。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／台北報導

櫃買中心公告，世界先進積體電路公司（5347）因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司具股權性質的上櫃有價證券自113年6月5日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

世界先進也發布重訊，將於明天下午3點半法人說明會中，說明公司今日對外所發布之重大訊息。

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世界先進今（4）日下跌0.5元或0.48%，以103元作收。