基本工資拚連9漲　勞動部：本月召開首次諮詢會

▲新任勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部長何佩珊上任第一年，外界都關注明年基本工資是否會調漲，對此，勞動部表示，《最低工資法》於今年上路施行，最低工資審議已有相關機制，將於今年Q3召開最低工資審議會議，擬定首次最低工資數額，首次諮詢會預訂於6月召開，希望讓勞資雙方建立良好互動的基礎。

勞動部說明，現行《最低工資法》，已將最低工資所需參考的社會經濟指標明確入法，相關審議機制更加完善周延。其中與勞工實質購買力息息相關的「消費者物價指數年增率」，已列為審議之應參採指標；並將「國家經濟發展狀況」、「民生物價及生產者物價變動狀況」、「各業產業發展情形及就業狀況」及「各業勞工工資」等10項指標，列為得參採指標，俾就整體經濟社會情勢通盤考量。

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勞動部強調，本次《最低工資法》創設跨領域之研究小組先行評估機制，成員包括學者專家及政府機關代表，由研究小組客觀的就審議指標數據資料綜合評估，作成研究報告及調整建議，提供審議會審議參考，以利於聚焦討論與共識之形成。本部將於今年第3季召開最低工資審議會議，屆時由勞、資、學、政四方委員代表，依法定審議指標，共同討論，審慎決定首次的最低工資數額，保障基層勞工的經濟生活。

勞動部補充，過去之「基本工資工作小組」，是勞資溝通與交流的重要平臺，運作順暢。未來將以「最低工資諮詢會」之形式延續，讓最低工資之審議容納更多元的意見。