電腦展「乖乖保平安」聯名商品總統也喜歡　上架首日多樣售罄

▲左起經濟部長郭智輝、總統府秘書長潘孟安、總統賴清德與隨行人員揹著乖乖旅行小包合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年COMPUTEX首次推出聯名商品，其中延伸台灣資通訊產業著名神秘傳說「綠乖乖保平安」的守護意涵，將其經典的形象「造句包」等，與展覽配色共同融入設計，開發出乖乖旅行小包、收納袋、能量御守、滑鼠墊等，5月30日上網銷售首日立即售罄，總統賴清德到展覽現場也開心揹上，乖乖董事長鍾嘉村則傳出被親朋好友追著要貨，急著要合作商plain-me加量生產。

貿協展覽業務處指出，一上架就銷售一空的是收納袋、能量御守、滑鼠墊等，今天南港一館四樓現場攤位，包括貿協同事要買滑鼠墊同樣撲空，部分只能上網預購，等追加的產品完成生產後交貨。

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▲各式乖乖保平安聯名商品。（圖／記者張佩芬攝）

其實不止資通訊業，很多企業與媒體，為保平安習慣在辦公室、電腦或印表機等前面放包著名零食「乖乖」以保平安，乖乖公司原就是貿協展覽與海外推廣的忠實廠商，這次聯名商品乖乖將品牌授權費贊助給COMPUTEX。由於是限量商品，網上銷售預計在本月底結束。

賴總統今日傍晚在社群平台「Threads」(脆)PO出他揹乖乖包的照片，有人回應：可…可惡 威廉(總統英文名)竟然拿到夢幻逸品；也有人建議要揹短一點才夠潮。

今年的COMPUTEX首次推出聯名商品，也推出專屬的聯名糕點，在南港二館四樓設有Hospitality Lounge，藉由奉茶文化，展現台灣好客精神，讓觀展業者與媒體可以免費喝杯茶，吃個微熱山丘的果酥或鬆餅，現場也有販賣蘋果、香蕉與鳳梨三種口味，共12個果酥與鬆餅的禮盒，上面有用水刀切割出來的展覽LOGO。