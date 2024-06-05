高雄也要搶輝達！陳其邁招手「已做好準備」　曝3優勢再送3帆船席

▲陳其邁爭取輝達投資高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳近日來台刮起AI炫風，他日前宣布，將在台灣設置第2座研發中心，目前有9個縣市都在積極爭取。高雄市長陳其邁今持續爭取表示，「希望NVIDIA可以到高雄投資，這要很多條件來成就，一定會做最好的準備」。

輝達公司2022年在台北內湖設置首座亞洲的AI研發中心，也在高雄設置超級電腦「TAIpei 1」算力中心，黃仁勳6月3日參加台北國際電腦展（COMPUTEX）宣佈，耀達正在台灣尋找更大的場地，希望興建總部、第二座研發中心，屆時將雇用1,000名工程師。消息一出，六都、新竹和苗栗等縣市紛表態爭取。

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對此，陳其邁今天表示，當然希望NVIDIA可以到高雄投資，這要很多條件來成就，高雄一定會做最好的準備，來歡迎NVIDIA來高雄投資，尤其高雄現在有包括清華、陽明交大、中山以及高科大這些頂尖大學，或者是在實務非常有經驗、產學合作也都非常密切的這些大學。

陳其邁指出，再加上高雄亞灣區的條件，高雄也配合整個包括5G AIoT園區，以及這些大型半導體先進製程的廠商，像台積電等這些供應鏈的這些廠商都陸陸續續進到高雄。

陳其邁接著說，高雄也積極在發展的包括智慧電巴、智慧城市以及智慧製造，這三大領域都需要非常大的算力，以及整個資料和整個方案的整合平臺，高雄市在這幾年也都持續努力，希望能夠提供最好的服務給NVIDIA作為選擇總部的參考。

他也再強調，其實台灣逐漸被看見，尤其在AI領域，大家都是台灣隊，也希望能夠和其他縣市共同發展，配合整個相關產業聚落建構更完整、更競爭力、更強韌的生態系，才能夠符合台灣AI產業的發展，還是以台灣共好的原則來推動。

▲高雄招手輝達，陳其邁喊加碼送船席 。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陳其邁昨天說「輝達若來高雄，加送三個帆船的席位」，他今天解釋，3個船席就留給輝達的員工，高科技或者是這AI、IC等等設計領域的人，他們都在高壓裡工作，希望有好的宜居環境能提供，如果輝達的員工來高雄工作，這3席是特別留給輝達的員工。

陳其邁說，當然在大的系統整合商，尤其台灣在很多的包括資通訊產業的系統整合商，像鴻海、仁寶、緯創等等，這都是吸引他們來的條件之一。至於是否也會送船席？他則回應，這個就個案談，因為有的還沒買船，當然最重要的還是要有帆船執照，這都可以提供服務。