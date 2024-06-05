十多家大廠設AI數據中心「電可能不夠」　郭智輝：先從光電來補

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝今（5）日首度赴立法院經委會備詢，近期黃仁勳來台再度掀起AI熱潮，除了NVIDIA要在台設廠之外，也有多家公司要在台設AI數據中心，多名委員擔心電力會供不應求，郭智輝回應，除了蓋電廠、核電備援之外，會優先考慮從光電來補。

郭智輝今再度重申，2025-2028年是AI爆發期，全台AI用電需求成長，預測未來5-10年內，平均用電年增3%，盤點目前電力到2025年底，預計可支持6家公司設置AI數據中心，但若一次來10家，就要考慮如何增加電力供應。

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談到重啟核電，郭智輝說，因為相關法令，核三廠1號機今年7月一定停役，即使不除役，也要花上2-3年時間做安全檢查。

郭智輝指出，他贊同電力就是國力，因應AI成長，蓋1座電廠要花上6年時間，加上核電機組又有法令限制，要增加用電會優先從光電來補，搭配儲電、水力抽蓄等輔助，台電在2027-2028年就會有新機組接手。

郭智輝強調，經濟部會評估AI用電成長，並解決可能、但不一定會發生的供電問題，評估最糟狀況；現在到2030年前不會缺電，但是未來不知道，因此會持續關注國際趨勢。