長榮航Q2訂位率逾8成　受惠AI伺服器需求貨運暢旺

▲長榮航空與乾杯聯名推出機上餐，圖為長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（5）日宣布攜手乾杯（1269）集團推出全新米其林星級機上餐點，3艙等都有，7／1起北美4條航線搶先推出。長榮航總經理孫嘉明指出，客運部分Q2平均訂位率達8成，日本、歐美等熱門航線更是超過9成；貨運方面受惠AI伺服器及電商加持，Q2表現也超出預期。

長榮航總經理孫嘉明表示，雙方花了約1年研發，初步規劃7／1會在洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約等北美航線搶先推出，全艙等都有提供燒肉餐點；未來會規劃其他航線，但要先看這次的供應情況，以及旅客的回饋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫嘉明指出，長榮航空不是廉價航空，餐點本來就會供應，沒有考慮成本及票價，要讓旅客有美好旅程。

至於現在票價還是居高不下，孫嘉明表示，機票跟市場供需有關，現在跟疫情前比起來確實票價比較高，東北亞需求最強勁、歐美訂位狀況也不錯，東南亞也是大家喜歡，加上泰國簽證延長因此需求也很強。

孫嘉明指出，目前Q2訂位率平均8成，日本、歐美更是達9成以上，平均票價Q3高於Q2，從5月中起美國線就進入暑假旺季。

貨運部分，孫嘉明提到，目前貨運以AI伺服器、電商為主，其中電商佔比4成，目前貨機艙位都已經包完了，以往都是Q3表現比Q2好，但是今年Q2表現超乎預期、墊高基期，因此Q3表現還要再觀察。

法人指出，長榮航今年Q2表現比Q1好，Q3傳統旺季加上燃油成本下降，貨運也有望持續維持在高檔，因此預期表現也相當樂觀。