佳世達5月營收月增3%「顯示器逐步回溫」　下半年AI帶動需求

▲明基佳世達集團董事長陳其宏。（圖／明基佳世達集團提供）

記者楊絡懸／台北報導

佳世達（2352）5日公布2024年5月營業成果，合併營收164.27億元，月增2.7%，年減4.3%；累計今年前5個月合併營收793億元，年減5.2%。佳世達表示，顯示器需求持續回溫，醫療事業較去年同期穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段，下半年預期工業電腦及網通業務復甦，全年營運逐季增長，並看好AI帶動需求。

佳世達董事長陳其宏日前表示，今年上半年延續去年下半年的清理庫存效應，但今年第二季營運略優於第一季，他認為各行業出清庫存應在下半年完成，訂單已有明顯回升，希望逐季變好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明基佳世達集團在台北國際電腦展（COMPUTEX）以「Smart+ AI Now」主軸，全面展示跨餐飲、教育、企業、交通、製造、網通、娛樂生活等7大領域AI智慧解決方案。

陳其宏表示，AI創新應用成功落地的最大關鍵因素為算力、算法和數據，能夠在市場上提供整合的解決方案商為數不多。今年將是AI整合元年，共同協助客戶掌握市場需求痛點，接軌進入AI應用新世代。

受矚目的項目，包括其陽科技（3564）展出高效能運算（HPC）伺服器及雙相浸沒式液冷解決方案、友通（2397）和英特爾（Intel）合作打造「AI智慧節能充電樁概念機」、星益欣與拍檔科技展出全球唯一「3-in-1」Kiosk AI點餐機、AI全自動智慧餐廳等。

▲明基佳世達集團在台北國際電腦展（COMPUTEX）以「Smart+ AI Now」主軸參展。（圖／明基佳世達集團提供）