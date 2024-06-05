AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客從此不害怕

▲星益欣執行長康惠媚、雙月食品社社長賴永晟、拍檔科技總經理王保鋅共同介紹AI全自動餐廳解決方案。（圖／明基佳世達集團提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI模型百花齊放，如何進一步落地應用，建立使用族群、擴大市場規模，是企業眼下的指標課題。對此，明基佳世達集團旗下拍檔科技轉投資子公司WiXtar星益欣，5日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上正式發表全球首台AI自助點餐機，完全可以解決「外籍旅客語言上的不便」，幫助飯店及餐廳搶食旅遊大餅。

星益欣執行長康惠媚表示，這台AI自助點餐機名為「AI Kiosk」，是全球首台結合AI語音輸入、翻譯、生成人像的點餐機，除了可以協助實體門市數位轉型，最重要的是幫助「外籍旅客點餐」，而不是面對國際化旅遊市場卻要煩惱翻譯不佳的難題。

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康惠媚說，全台自2023年起的新展店，以自助點餐為主的餐廳占比達45%，目前以Kiosk自助點餐的交易比更達90%；星益欣透過與AI夥伴的資源整合，在AI相關應用更趨成熟、市場接受度更高後，將會迎來新一波AI模組的導入需求。

當消費者前往使用AI Kiosk點餐機，除了可以實現AI應用在門市自動化領域的想像之外，還能直接提出飲食需求，像是如果有飲食禁忌、過敏食材，可以選擇避開；結帳時可以刷信用卡、電子支付，也能使用自動機器少有的「現金支付」。

最重要的關鍵是，當消費者的母語不是中文，還可以翻譯成自己想要的語言；如果年長者不會使用機器，也可以用「AI語音點餐」，準確識別消費者所述的需求，並推薦相應的產品。

▲全台首間導入AI Kiosk點餐機是「雙月食品社」。圖為雙月食品社社長賴永晟與AI Kiosk合影。（圖／明基佳世達集團提供）

拍檔科技總經理暨星益欣董事長王保鋅表示，AI在餐飲零售的應用，並不是為了取代人力，而是要在缺工的大環境下，協助企業減輕人力負擔。星益欣的研發整合能量即是讓AI應用落地、實現自動化營運，釋放人力做更有價的服務、提高門市及總部的人均產值。

據了解，全台首間導入AI Kiosk點餐機打造AI全自動餐廳，正是台積電創辦人張忠謀的愛店、蟬聯6年米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」，尤其雙月餐廳的日韓遊客占比近3成，在大環境缺工的情況下，AI Kiosk點餐機正能解決諸多挑戰，並順利翻倍業績。

事實上，自生成式AI「ChatGPT」推出後，AI應用落地、產品化趨勢已逐漸成熟。根據IDC最新「全球人工智慧與生成式AI支出指南」指出，亞太地區對生成式AI的需求強勁，以AI為中心的系統軟體、服務和硬體，至2027年預計支出將達260億美元，2022年至2027年間年複合成長率高達95.4%。

就目前階段而言，星益欣已在台灣30多間合作餐飲品牌旗下門市導入超過千台AI Kiosk，未來也期盼在亞太區快速複製這款AI應用案例，協助餐飲零售業者為開拓藍海市場提供最佳解方。