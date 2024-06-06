他5000萬押3檔ETF　年領息160萬

▲林裕豐認為美股是集合全世界資金的戰場，因此他以美股ETF為核心投資部位。



圖文／鏡週刊

林裕豐在美股戰場靈活操作，來回買特斯拉、美股ETF，咬住波段賺千萬，2年前他以知名媒體社會組主管的身分，除了原有累積的資產，再向銀行貸款千萬退休，拿錢滾錢，鎖定優質標的、分趟操作，就連ETF也是緊盯市場訊號進出，「這樣才能吃到最大塊的肥肉，」45歲的林裕豐說，不必跟股票談戀愛，只要是好標的，把成本降低就能安心。

「我VOO（Vanguard標普500指數ETF）有1800股，VT（Vanguard全世界股票ETF）有2000多股、VTI（Vanguard整體股市ETF）有1000股；對我而言，個股是『小三』，追蹤大盤的指數型ETF才是大老婆。」將資金部位7成、約5,000萬投注在美股ETF，每年領息160萬元，林裕豐可說是名符其實的ETF包租公。

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他認為，指數型ETF才能長長久久，「買個股什麼鬼故事都會發生，當大家都在吹捧這檔個股，你才跟著上車，已是相對高檔，又沒有下檔保護，很容易賠錢。」林裕豐剖析投資人心態，通常是壓到腳麻更捨不得走。

而指數型ETF追蹤大盤指數，其優勢在於淘汰機制，「固定檢視成分股保留或剔除，就算股價下跌也不會傷筋動骨。」

林裕豐舉例，宏達電曾經是0050的成分股，股價從70元一路飆至2011年登頂、達1,300元，成為台股股王，並風光進榜全球前三大智慧型手機品牌。孰料中國品牌急起直追、低價搶市，宏達電節節敗退，短短5年股價跌破70元，「如果你是從1300元抱到70元的人，資產蒸發95％，真是欲哭無淚。」

反觀市值型ETF每年都會汰弱留強，納入好公司作為成分股，投資人不會因為抱著向下沉淪的個股跌落谷底，「買到飆股很開心，但投資不該為了滿足虛榮心，而是在時間的長流裡累積獲利，不賠掉本金最重要。」

林裕豐認為美股是集合全世界資金的戰場，例如VOO的成分股有Alphabet、Apple、Tesla等，投資人可輕鬆跟著一起成長，因此他以美股ETF為核心投資部位。

回顧林裕豐的職場路，大學畢業考上中視當記者，「在那個三台獨大的時代，能考進電視台很風光，當年我爸還在家門口封街，辦流水席請客！」從此他開啟社會記者的人生，每天泡在警局，值班工時16小時見怪不怪，「每天睜開眼睛就是扛攝影機跑新聞，根本沒朋友。」他笑說。

之後，他在北市東區投資房地產，也參與股市，兩者皆豐收，39歲那年開始盤算退休，他計算一家人一年生活開銷約175萬元，用4％法則回推，退休需有4375萬元；而退休後每年提領率維持4%，相當於要找到報酬率4％投資工具，「這不難啊！買中華電信股票就有了。」目標達陣，他選在42歲離開職場。



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