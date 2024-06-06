靠1檔美股賺千萬　達人又上車了

▲林裕豐獨鍾電動車龍頭特斯拉，今年初又上車。



圖文／鏡週刊

45歲的林裕豐投資以美股戰場為主，7成資金買美股ETF，3成資金則瞄準個股，「好股票能帶你上天堂，我專挑龍頭股，它在市占率、配息能力、市場競爭力都具優勢，而當好公司遇到衰事，更要大膽進場。」

「只要是龍頭股，在市占率、市場競爭力上都具優勢。」而林裕豐獨鍾電動車龍頭特斯拉，面對今年第一季特斯拉營收、交車量呈現4年來首次下滑的情況，他不改初衷，「我就賭一件事，電動車自駕系統，放眼望去，有誰做得贏特斯拉？競爭對手只會做外殼，打不贏的。3年後再來採訪我，我若錯看了就道歉。」

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愛車成癡的他說得篤定，2020年看好特斯拉推出的新車款、自駕系統，即陸續買進800股，很快地短短2年飆出7倍漲幅，「後來特斯拉無預警全球大降價，壞消息必然成為業績拐點，我在股價300美元以上時先跑一趟（期間曾經股票分拆）。」林裕豐獲利千萬撤出，但仍持續關注，今年初又在約165美元上車。

「我一次就買個幾十股啊！現在已累積到600股。」他觀察，特斯拉的自駕系統將逐漸成真可行，未來電動車能從停車場到家門口迎接主人，全自動駕駛（FSD）已累積13億英里的里程，鞏固配備相機的純視覺+AI神經網絡運算的正確性，現在FSD訂閱服務月費降至99美元，可望成為汽車標配。



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