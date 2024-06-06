台積電蟬連企業繳稅王！鴻海摘后冠　陽明、聯電擠進前4

▲台積電股東會資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

財政部統計，5月企業繳納營利事業所得稅排行榜今年沒有看到千億元以上的紀錄，不過「護國神山」台積電蟬連繳稅王。會計師指出，台積電未貢獻國庫千億稅金的原因與台版晶片法有關。

財政部不能揭露個案繳稅情形，不過市場交叉比對企業財報及營所稅申報情況，推估全球晶圓代工龍頭台積電蟬聯繳稅王寶座，亞軍應是科技大廠鴻海（2317），「貨櫃三雄」之一的陽明海運（2609）居第3名，晶圓代工廠「二哥」聯電（2303）名列第4。

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根據財政部資訊中心近日發布營利事業所得稅申報統計表，其中，北區國稅局轄內擁有竹科，企業自繳稅額2392.99億元，再次蟬聯五區國稅最高，但以企業財報比對，台積電去年度繳稅低於前一年度，雖然不到千億元，但仍是企業繳稅冠軍。

財政部財政資訊中心近日發布營利事業112年度所得稅結算申報，全國營所稅總自繳稅額5471.75億元、年減24.57%，且五區國稅局營所稅自繳稅額全面呈衰退。

財政部指出，主要是112年全球經濟受通膨、高利率、地緣政治等不確定性因素影響而放緩，導致部分企業獲利下滑，牽動營所稅衰退。

五區國稅局中，北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣市等，有多家知名上市櫃公司與科技大廠座落，再次助攻北區國稅局營利事業自繳稅額居五區之首，達2392.99億元、年減超過870億元，衰退26.68%。

進一步檢視北區國稅局轄區繳稅大戶，繳稅冠軍自繳稅額不到1000億元，第2名約80億元，第3名約70億元，第4名約50億元。針對繳稅大戶身分，北區國稅局指出，基於稅法規定保密原則，無法對外揭露。