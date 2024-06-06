黃仁勳在台掀「仁來瘋」變巨星！輝達同事傻眼：在矽谷從未發生

▲黃仁勳訪台掀起一陣「仁來瘋」，所到之處都受到民眾包圍。

圖文／鏡週刊

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）近期訪台，所到之處都被人潮簇擁，外媒形容他像流行明星一樣，更以「仁來瘋」（Jensanity）一詞定義此現象。黃仁勳在台掀起狂潮，令輝達的同事也感到困惑。

根據《路透社》5日報導，自從黃仁勳抵台的一個半星期以來，他的一舉一動都成為焦點，「這位在美國成就卓著的台灣本土兒子，成為台灣新聞的熱門話題，媒體記者們不斷追蹤報導，在台北國際電腦展（Computex）上，黃仁勳被民眾團團包圍，在成千上萬的社群媒體貼文中成為主角」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

61歲的黃仁勳出生於台南，9歲時移民美國，如今回台受到熱烈歡迎，《路透社》提到，黃仁勳訪台期間所光顧的每一家餐廳，餐廳都因此生意興隆，這股「仁來瘋」熱潮席捲全台。他與台積電創辦人張忠謀等巨頭到寧夏夜市吃晚餐，更花時間與粉絲見面，耐心停下來與民眾合照，回答他吃了什麼等問題，他對簽名來者不拒，更有女粉絲要求他簽名在她胸部上。

報導也提到，黃仁勳在台灣經常說台語，「這種語言與那些支持台灣獨立的人相關，雖然它也在中國福建省講，通常被稱為閩南語」。上週六黃仁勳在大巨蛋擔任職棒開球嘉賓時，還為自己不流利的中文道歉，表示中文是在美國學的。並強調台灣是輝達非常珍視合作夥伴的家，例如台積電、鴻海等。

從事金融業的女子Amanda Shih告訴《路透社》：「對我們來說，他就像是流行明星。」她很高興在Computex上見到黃仁勳，因為她錯過了他在台灣大學的演講門票。

不過《路透社》報導，黃仁勳在台灣的名聲令輝達同事和半導體業內人士感到困惑，內文寫道：「有人指出，這種熱情在美國從未出現。在輝達矽谷總部，他有時會被認出，但並不總是如此」。



更多鏡週刊報導

黃仁勳和「麥可喬丹」同年同月同日生 網驚：天選之人

學生抽中黃仁勳簽名顯卡開價35萬！ 引網砲轟秒刪文

女子要求黃仁勳簽名在胸部 鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷