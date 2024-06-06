2024富邦永續大未來論壇 　國內外專家學者齊聚關心台灣永續轉型課題

▲富邦5日攜手臺大風險中心以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，舉辦「富邦永續大未來論壇」，副總統蕭美琴蒞臨致詞。（圖／富邦金控提供，以下同）

財經中心／台北報導

富邦5日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心（以下簡稱臺大風險中心），舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（Environment, Social, and Governance, ESG）各面向的全球挑戰與整體社會影響。副總統蕭美琴、臺灣大學校長陳文章、富邦集團董事長蔡明忠蒞臨致詞，匯集國內外產、官、學專家，從政策、法規到實務，全方面探討金融業如何協助台灣永續轉型。

富邦金控、富邦文教基金會自2016年起與臺大風險中心合作，每年舉辦「全球化講堂」，隨著氣候危機愈演愈烈，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，自去年起，將「全球化講堂」正式更名為「富邦永續大未來論壇」，持續接軌國際相關議題研究與倡議，推動臺灣社會對永續發展的共識。

本次富邦永續大未來論壇以「綠色金融政策及法制」的探討拉開序幕，由金管會副主委陳彥良擔任引言人，與前司法院長賴英照、臺灣大學生物環境系統工程學系教授童慶斌、富邦金控風控長徐偉傑、環境法律人協會理事長簡凱倫等專家一起，討論如何將永續報告書之揭露，呼應年報中永續資訊之揭露，並研擬對應配套完整的法規制度。緊接著由臺大風險中心發佈執行第三年的「企業氣候相關財務揭露調查報告－政府與企業面對淨零轉型遲滯的挑戰」，此報告係針對台灣產業進行之氣候相關財務揭露調查，剖析台灣企業在面對淨零轉型的政策感知與挑戰，促進國內綠色金融落實、邁向永續轉型。

▲2024富邦永續大未來論壇5日盛大登場，臺灣大學校長陳文章（左）、富邦集團董事長蔡明忠（中）蒞臨致詞。

下午場次由內政部次長董建宏、臺灣大學地理環境資源學系教授周素卿、臺北大學金融與合作經營學系教授黃啟瑞、臺灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆開始，聚焦討論歐盟社會永續分類標準與永續轉型。緊接著邀請國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill專題演講，談國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務，並與環境部次長施文真、台北富邦銀行總經理郭倍廷及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑等共同談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務。論壇尾聲，以國際及歐盟供應鏈法案為背景，由勞動部綜合規劃司司長王厚誠與政治大學法學院副教授林佳和、台灣綜合研究院副院長蘇漢邦、環境權保障基金會研究員孫興瑄等學術界代表深化ESG社會面向的討論，幫助企業接軌國際，提升供應鏈的韌性、強化國際競爭力。

▲富邦集團董事長蔡明忠出席「2024富邦永續大未來論壇」致詞。

富邦集團董事長蔡明忠今日出席論壇並於致詞時指出，「永續發展」已成為現今人類社會最重要的議題，並且攸關下一個世代、甚至是下下個世代的生存。永續轉型已經迫在眉睫，而在邁向永續的路上，我們不希望遺落任何人，金融業手握資金，更應該肩負起責任，協助產業彌平永續轉型落差。同時，富邦身為台灣領導企業，也應該扮演領頭羊的角色，積極呼應政府「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大淨零轉型策略，發揮企業影響力，在邁向永續未來的路上，還要做得更多、更快，因為氣候變遷的威脅並不容許我們放慢腳步。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，致力推動永續經營，在金融面，持續發揮金融本業影響力，透過投、融資引領企業客戶重視環境、低碳轉型，除2023年綠色金融成果已逾2.57兆元，並增訂通過2030年綠色金融目標為2.91兆元；在非金融面，以企業影響力，帶領社會大眾改變思維，朝低碳生活邁進。富邦金控也將堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來。

富邦集團以貫徹永續發展為信念，長期耕耘ESG，富邦金控身為永續領航者，致力接軌國際、引領台灣綠色金融發展，自2016年起，攜手富邦文教基金會、臺大風險中心共同推動氣候變遷風險及永續金融相關研究與倡議，以提升大眾永續意識與行動力，為下一個世代，打造美好未來，實踐「正向力量 成就可能TM」的品牌精神。

2024富邦永續大未來論壇「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」活動網站：

https://rsprc.ntu.edu.tw/zh-tw/m06-3/fubon-global/1870-0506fubon.html