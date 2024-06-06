德翔向香港證交所申請上市　可望成為我航商首家在港上市公司

▲德翔海運今年內可望成為台灣首家在香港股票上市的船公司。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(TS Lines)在香港股票上市計畫因為疫情拖延，該公司近日第三次向香港證券交易所遞件申請上市，可望在今年內正式上市，成為台灣首家在香港股票上市的船公司。

根據該公司提出的招股書，去年雖然貨櫃船運市場不佳，仍有2040萬美元，約6.75億台幣獲利，2022年和2021年則實現10.7億美元(約344.75億台幣)和10.8億美元(約349.16台幣)獲利。

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該公司已任命摩根大通(JP Morgan)和招商證券(China Merchants Securities)為其上市保薦人。根據大陸媒體報導，德翔表示，儘管2023年的收益有所下降，但看好從東亞到印度和中東的貨運需求不斷增長。

TS Lines報告去年營收為8.746億美元，低於2022年的24.4億美元，主要是因為因為疫情紅利消失了，因此凈利潤暴跌至2040萬美元，隨著市場的調整，德翔於2023年放棄了其跨太平洋(美西線)和亞洲-澳大利亞/紐西蘭的服務。

TS Lines的招股書稱，“在過去的10年裡，我們在幾個航運業週期中，甚至在2023年，一直保持著彈性和靈活性，並持續產生了正的運營現金流，這是該時期最具挑戰性的一年。 ”

TS Lines目前是第20大貨櫃船公司，運營44艘船，102,982箱(20呎櫃)，自有船36艘船。

2023年，該公司在亞洲-印度次大陸的總運輸量為153,804箱，接近當年德翔147萬箱運輸量的11%。 亞洲-印度次大陸的貨運量從2021年的12,103箱，呈現12.7倍增長。

2024年第一季度，TS Lines的貨運量較去年同期增長38萬箱，該公司已開始提供連接中國和東亞至中東的服務，理由是東亞至中東出口流量“繁榮”。

招股書稱，自2023年以來，TS Lines根據市場狀況對其船隊進行了優化，出售了10艘船隻，歸還了12艘長租船。 自2024年以來，該公司已接收了3艘新造的7000箱貨櫃船，其中TS Keelong和TS Hongkong，已被分配到亞洲-印度次大陸服務，而另一艘自2024年3月開始，租給同業一年。

2024年6月至2027年期間，德翔海運另外5艘7000箱貨櫃船將陸續交船，該公司表示，這些船隻可以自行運營，也可以出租給其他同業。